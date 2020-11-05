Снова вместе? После расставания с моделью Брэд Питт приехал в дом Анджелины Джоли

Голливудский актер Брэд Питт дал фанатам новую надежду на воссоединение с Анджелиной Джоли после громкого и скандального развода. Только он расстался с молодой моделью Николь Потуральски, как уже был замечен у дома бывшей супруги. Как пишет The Sun, он подъехал к особняку на автомобиле, зашел через черный ход и пробыл у экс-возлюбленной около полутора часов. Покинул дом Брэд Питт также через черный ход, вероятно, надеясь не попасться на глаза представителям СМИ.

По мнению инсайдеров издания, сейчас Питт пытается всеми силами примириться с Джоли и детьми ради их дальнейшего благополучного общения. Они считают, что актер устал от публичной ругани и хочет как можно больше важных бракоразводных вопросов решить вне суда, в том числе и вопрос опеки над шестью детьми пары.