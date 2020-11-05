Вера не одобрила?: Брежнева ответила на нападки о влиянии на группу «ВИА Гра»

Недавно группу покинули сразу две солистки — Эрика Герцег и Ольга Меганская. Пользователи Сети вдруг решили, что этому поспособствовала Брежнева, которая якобы видела в девушках соперниц. Эрике, которая вот уже три находится в серьезных отношениях с неким бизнесменом, и вовсе приписывали роман с Меладзе...

Напомним, Вера Брежнева проработала в популярном музыкальном коллективе почти пять лет. Именно тогда у нее завязался роман с Константином Меладзе, который перетек в замужество. «После пяти лет очень активной работы в группе я устала. И не собиралась начинать сольный проект. Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье», — как-то делилась артистка.

Что касается Эрики Герцег, то сейчас она вплотную работает в Казахстане над новым альбомом. А буквально на днях певица опровергла любовную связь с бывшим продюсером. «Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: «Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!» Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — сетовала она.