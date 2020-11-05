«Я родилась с шестым пальцем»: певица МакSим продемонстрировала свою руку

«Я получила музыкальное образование в родной Казани. Причем в свое время сделала это назло всем. Я родилась с некоторыми особенностями, с шестым пальцем. У меня до сих пор остался на руке маленький шрам. Меня, конечно, сегодня совсем не смущают мои шрамы».

Как отметила певица, ее мама сначала очень за нее испугалась. «Ей врачи сказали, что ничего страшного. Просто они объявили, что на пианино я никогда не сыграю. Я помню вспышки из детства, на которых у меня шестой палец. Я решила, что буду учиться на факультете фортепиано в музыкальной школе», — заявила она.