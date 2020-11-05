Ксения Бородина показала, в каких условиях живет ее мама

37-летняя Ксения Бородина начала экскурсию для подписчиков уже в подъезде, она опубликовала видео, где Маруся и Тея звонят в дверь. Между тем, телеведущая отметила, что лестничная клетка, которая выглядела слегка обшарпанной, знакома ей с давних лет.

После мама Ксении, Инна Булатовна, и бабушка, Галина Ивановна, пригласили компанию войти. Чета принесла с собой букет цветов, пакеты с едой и праздничный торт. Хозяйки дома тоже встречали дочь и внучек не с пустыми руками. Любящая пробабушка напекла для внучек пирожков и приготовила подарки: носки с узорами и сладости.

Судя по кадрам, Инна Булатовна вместе с мамой проживает в небольшой квартире. Ремонт в комнате и на кухне очень скромный — использованы светлые тона, с преобладанием белого, розового и бежевого. Вся квартира украшена фотографиями дочери и внучек, в особенности много снимков Маруси. «Теюша всегда видела фотографии и обижалась, говорила, почему меня нет?» — говорит за кадром Бородина.

К слову, Ксения вместе с семьей проживает на куда большей жилплощади. Вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочерьми они расположились в роскошном особняке на Новорижском шоссе. Поклонники оценили комфортабельный дом пары в 12 миллионов рублей (130 000 евро). Коттедж размером 260 квадратных метров имеет три спальные зоны, просторную гостиную комнату, гардеробное помещение, столовую и террасу.

Минувшим летом звездная пара отметила деревянную свадьбу — возлюбленные живут вместе пять лет. Они не перестают признаваться друг другу в любви, однако были в паре и проблемы. Какое-то время назад Ксения сказала, что подозревает мужа в неверности. Из-за этого в отношениях пары назрел сильный кризис, но в итоге супруги смогли справиться с ситуацией.

Правда, публика до сих пор не перестает следить за личной жизнью Омарова и пытается уличить его в измене. Тем не менее, супруги стараются не обращать внимания на домыслы окружающих и продолжают демонстрировать публике идиллию в отношениях. Так, после очередных слухов Ксения подарила Курбану романтичную песню об их семье.