«От тебя такого не ожидала»: Любовь Успенская обратилась к Ольге Бузовой

Успенская никогда не скрывала своей симпатии к Ольге Бузовой. Артистки давно дружат. Когда у королевы шансона случился скандал с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, поющая ведущая поддержала коллегу, сказав в ее адрес много теплых слов. А на днях Бузова смогла по-настоящему удивить Успенскую.
Любовь Успенская опубликовала в блоге видео участия Ольги Бузовой в съемках одной из музыкальных программ. По заданию ведущего на музыку к песне Успенской «Пропадаю я» Ольга поет всякие скороговорки. Правда, без конфуза не обошлось. Получалось у звезды «Дома-2» через раз.
«Песни мои любят, песни мои знают, но от тебя, Ольга Бузова, я такого не ожидала. Такой интерпретации еще не было! Посмеялась от души!», - обратилась Успенская к Бузовой. Ролик очень позабавил поклонников, пишет kp.ru.
Стоит отметить, что Оля славится своей работоспособностью. Сейчас она она одновременно участвует в нескольких проектах. К критике в свой адрес красавица давно привыкла. «Самый жесткий критик по отношению к себе - я сама. Я не против конструктивной критики, я против буллинга и хейта. Потому что зло порождает зло. Я буду делать добро при любых обстоятельствах, потому что в моем сердце нет места для ненависти. Люди имеют право на свое мнение, и заставить себя любить я не могу», - цитирует звезду Тeleprogramma.pro.
По словам Ольги, она никого не заставляет ходить на свои выступления. Сейчас знаменитость трудится еще и на катке. Ее во всем поддерживают партнер по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев и наставник Илья Авербух. Девушка им полностью доверяет. «Я очень благодарна Диме за то, что он много раз меня спасал от падения... Моя цель - превзойти саму себя. Я единственный конкурент для себя. Преодолеть свой страх, почувствовать уверенность, красиво станцевать и не подвести партнера, команду, телезрителей, которые за меня болеют... Пока учусь кататься без поддержки партнера. Для меня это уже успех», - резюмировала Бузова.