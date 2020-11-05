«От тебя такого не ожидала»: Любовь Успенская обратилась к Ольге Бузовой

Любовь Успенская опубликовала в блоге видео участия Ольги Бузовой в съемках одной из музыкальных программ. По заданию ведущего на музыку к песне Успенской «Пропадаю я» Ольга поет всякие скороговорки. Правда, без конфуза не обошлось. Получалось у звезды «Дома-2» через раз.

«Песни мои любят, песни мои знают, но от тебя, Ольга Бузова, я такого не ожидала. Такой интерпретации еще не было! Посмеялась от души!», - обратилась Успенская к Бузовой. Ролик очень позабавил поклонников, пишет kp.ru.

Стоит отметить, что Оля славится своей работоспособностью. Сейчас она она одновременно участвует в нескольких проектах. К критике в свой адрес красавица давно привыкла. «Самый жесткий критик по отношению к себе - я сама. Я не против конструктивной критики, я против буллинга и хейта. Потому что зло порождает зло. Я буду делать добро при любых обстоятельствах, потому что в моем сердце нет места для ненависти. Люди имеют право на свое мнение, и заставить себя любить я не могу», - цитирует звезду Тeleprogramma.pro.