19-летняя труженица секс-индустрии рассказала о тайнах профессии и раскрыла сумму ночных заработков

В документальном сериале «Только для взрослых» британского телеканала Channel 5 19-летний секс-труженица раскрыла свои «профессиональные секреты». Элли разрешила поставить камеры в гостиничном номере в Манчестере, где она собиралась работать.

Элли рассказала, что обычно берет 77 евро за 15 минут своих услуг. И таким образом она зарабатывает около 1500 фунтов стерлингов (почти 1665 евро) за одну ночь.

Женщина, занятая в секс-индустрии три года, также заявила, что некоторые вечера бывают очень загруженными - иногда у нее есть всего несколько минут, чтобы освежиться перед следующим клиентом. «Моя первая клиентка заставила избивать ее, а я сделала превосходный макияж и прическу, но после ее ухода мне пришлось краситься заново, - признается Элли в эфире. - Иногда у меня есть достаточно времени, чтобы переодеться, иногда максимум пять минут».