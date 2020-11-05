Место, где зарабатывают миллионы: закулисье самого популярного TikTok-дома

История первого TikTok-дома в России началась с блогеров Дани Милохина и Никиты Левинского, которые озадачились идеей собрать популярных тиктокеров на одной территории. Отыскав поддержку в лице Ярослава Андреева — основателя агенства по работе с блогерами — они приступили к делу. Молодые люди смогли собрать 13 человек, которые разместились в одной из московских квартир.

По словам Андреева, первые вложения в дом составили порядка 3 миллионов рублей (32 610 евро), часть из которых пошла на аренду жилплощади, техническое оснащение и бытовые нужды обитателей. Кроме того, организаторам пришлось оплатить билеты в Москву нескольким участникам проекта. Со всеми ребятами они заключили агентский договор.

По задумке, блогеры, проживающие в квартире, должны регулярно создавать контент для собственных аккаунтов, а также для странички дома. При этом, они вынуждены соблюдать особые правила. «Мы не обманываем людей на деньги, не работаем с лохотронами. Мы сторонники хорошего имиджа. Также в доме нельзя пить спиртное, курить и употреблять наркотики, приводить на ночь друзей и устраивать вечеринки», — отмечает Ярослав.

К слову, проект быстро раскрутился: через несколько месяцев количество подписчиков у тиктокеров выросло в 3-4 раза. Блогеры начали работать в постоянных форматах: танцевальные трендовые ролики, интервью-знакомства, проверка лайфхаков, челленджжи. А в гости к ним стали приезжать звезды шоу-бизнеса: Клава Кока, Дима Билан, Ольга Бузова и другие. Позже вся команда переехала в более просторные апартаменты в Подмосковье.

Начались и другие творческие эксперименты. Так, Милохин стал петь. В разгар карантина он записал песню «Я дома», под которую было снято более одного миллиона роликов, а на YoyTube клип набрал 18 миллионов просмотров. Летом Даня продолжил музыкальную карьеру и записал совместную песню с Тимати и Джиганом «Хавчик». На данный момент заработок тиктокера составляет не менее двух миллионов рублей в месяц (примерно 22 000 евро), его коллеги получают меньше: 300-500 тысяч рублей (5 435 евро).

Титокеров приглашают на популярные телешоу

Андреев признался, что со временем условия проживания в доме изменились. Теперь участники Dream Team House сами оплачивают аренду, покупают продукты. «Я пытаюсь воспитывать в них ценность труда, самостоятельность. Чтобы они не были в каком-то смысле маменькиными сыночками, которым все дается легко», — говорит Ярослав.