Гороскоп на 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Овен

День пройдет спокойно и размеренно даже без валерьянки. Поэтому смело можете браться за любые новые проекты и творить с ними чудеса. И чужое мнение вам будет побоку. Вечер проведите в обнимку с любимым человеком и будет вам счастье.

Телец

Запланировали одно, сделали другое, сказали это – выполнили то. Будете рассеянными сегодня и невнимательными. А это чревато неприятными последствиями на работе, ведь кто-то из коллег обязательно воспользуется вашим уязвимым состоянием. Напишите быстро подробный план на день и не отступайте от него.

Близнецы

Поспать подольше, понежиться в теплой постели и неспешно выпить кофе с утра у вас не получиться. Потому что будильник прозвенит на несколько часов раньше, чем вы бы хотели, батареи будут холодными, ведь вы их не включили на ночь, а кофе закончится. И так во всем на протяжении дня. Держитесь – завтра будет легче.

Рак

Вас ждет сегодня многообещающий день, поэтому закатайте свои рукава и вперед к победе. И не забудьте свой плащ супергероя – ваш внешний вид будет играть большую роль, причешитесь скорее.

Лев

Желание поругаться, дать кому-то непрошеный совет, доказать свою правоту тем, кого она даже не интересует, лучше перенести на другой день. Сегодня вы будете выжатым лимоном, которые захочет тихонечко полежать в тишине и спокойствии. Включайте скорее "Дневник Бриджит Джонс" и отключайтесь.

Дева

Кто сегодня будет гуру бизнес идей и планов – тот Дева. Вам будет все по плечу, коллеги будут к вам прислушиваться, начальник отметит красным маркером ваше имя в своем блокноте, а новые клиенты захотят с вами работать. Будете сегодня на высоте – наслаждайтесь этим чувством превосходства, вам оно идет!

Весы

Сегодня вы как Мел Гибсон из фильма "Чего хотят женщины" будете читать мысли других людей. Правда, не всегда вам будет приятно слышать все, что о вас думают, но вы переживете. Постарайтесь использовать эту возможность себе во благо и отсеять из своей жизни не своих людей.

Скорпион

Ваша постоянная спешка и желание заполучить все и всех сыграет с вами плохую шутку. Не хотите слечь с какой-то проблемой по здоровью – тормозните. Достаньте с полки книгу, включите хороший фильм, налейте себе бокальчик вина. Вам силы нужно восстановить, а не работать на износ!

Стрелец

Хватит расслабляться и шататься по офису в поисках человека, с которым можно было бы кого-то пообсуждать или проговорить половину рабочего времени. Как в книге Оруэлла "Большой брат следит за тобой", помните об этом. Ваше лентяйство не останется незамеченным.

Козерог

Отдохнули – пора и за работу браться. Налаживайте деловые контакты, ищите новые проекты обращайте внимание на перспективы. Вы можете стать настоящим гуру, если не будете лениться и жалеть себя. Поэтому никаких соплей, а только полный вперед!

Водолей

Можете сегодня встрять в конфликт и не сдержаться. Чтобы не наделать глупостей, вспомните Шурика из "Кавказской пленницы", как он не мог двигаться в смирительной рубашке и мысленно свяжите свои руки, когда почувствуете, что закипаете. А потом отправляйтесь в спортзал и пометельте грушу – это круто помогает выплеснуть агрессию.

Рыбы