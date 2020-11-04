Стас Михайлов: «Я не знаю, кто такой Моргенштерн»

В Дубае в новых пандемийных реалиях проходит музыкальный фестиваль PaRus. Маски, социальная дистанция и никаких танцев даже под Стаса Михайлова. Певец выступил на открытии единственного опен-эйра этого года, который состоялся, не смотря ни на что и главное — по расписанию.

В Эмираты музыкант прилетел вместе с женой Инной и дочерями Евой, Иванкой и Машей. Семейство успело и отдохнуть: покупаться в теплых водах Персидского залива, посетить парк аттракционов и даже устроить шопинг на пару с Филиппом Киркоровым в местном молле.

«В этом году я прошелся по спортивной тематике: купил шорты, всякие худи, — рассказал Михайлов. — Поменялись байеры очень сильно, да и вообще изменился формат моды в связи с пандемией. Как и еще очень многое в нашей жизни. Да что там, сама жизнь. Стиль я подбираю себе сам. Жене нравится все, что я покупаю».

Также певец признался, что пока никто из его наследников не проявляет профессионального интереса к шоу-бизнесу. Но при этом, к примеру, старшей дочке интересно посещать с родителями некоторые светские мероприятия.

«Ева очень активная девочка, ей все интересно, — продолжает Стас. — Но никто из моих детей в шоу-бизнес пока не хочет. Во-первых, надо что-то из себя представлять, чтобы туда стремиться. У меня дети пока не поют, но, может, потом раскроются».

Артист старается осовременивать свою музыку, в ближайшее время готовит несколько коллабораций с молодыми артистами. Однако признается, что не всегда успевает следить за трендами и постоянно сменяющимися кумирами молодежи.

«Tik-Tok — не мой формат, — поясняет Михайлов. — Я не в этой теме. Просыпаюсь утром и думаю, как в 24 часа вместить то, что задумал. А ведь еще семья, друзья, общение... Кто из нынешней молодежи войдет в историю, сказать не могу, — время покажет. Следить за всеми у меня нет возможности. Даже не знаю, честно говоря, кто такой Моргенштерн».