Привет Таллинн: экс-участник группы «Руки вверх» о домогательствах гей-продюсера и о планах приехать в Эстонию

Сергей Жуков поделился забавной историей в интервью на YouTube-шоу «Ночной дожор».

По словам Сергея Жукова, на заре карьеры он и Алексей Потехин узнали об одном известном продюсере, которого им посоветовали для продвижения. Молодые музыканты позвонили ему, думая, что мужчина сделает из них звёзд.

Тогда продюсер согласился на встречу и пригласил их к себе домой в половине первого ночи на окраину города. Однако желающих стать популярными молодых артистов это не смутило, поэтому они отправились по указанному адресу.

«Мы приезжаем, там эти районы одинаковые, кошмар, грязь. Мы заходим в обоссанный подъезд, звоним в дверь, и он открывает — голый. И говорит: ну что, сразу пойдем в кровать, или поговорим сначала? Мы обалдели! И шли потом пешком, 2 часа 40 минут до дома, и поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко», — поведал Жуков.

Тем не менее молодым музыкантам удалось пробиться и, наверное, не найдется никого, ктобы хоть раз не слышал песни «Крошка моя», «18 мне уже» и другие. И вот уже 31 декабря, в канун Нового года, дуэт Алексея Потехина выступит в таллиннском клубе Cathouse! Билеты на мероприятие сможете приобрести перейдя по ссылке. Поспешите, так как «ранние пташки» получают скидку 20 процентов.

Алексей Потехин и его напарник Сергей, записали для жителей Эстонии персональное приветствие и рассказали про свой концерт!

Примечательно, что двери клуба откроются в 21 вечера, а начало самого концерта будет в час ночи. Так что, насладившись фейерверком, все смогут согреться и попрыгать под старые и всеми любимые хиты!

Кстати, прочитав историю про гей-продюсера, сразу вспоминается хит группы «Он тебя целует»! Как думаете, может идея клипа была взята после этого курьезного случая?

Группа «Руки вверх» была организована еще в 1996 году. Сергей Жуков и Алексей Потехин записывали песни, гастролировали по странам, выпускали новые альбомы (их у коллектива собралось 14). Не было никого, кто хоть раз не слышал бы песни «Крошка моя», «18 мне уже» и другие. И, казалось бы, с каждым годом они становились все успешнее и успешнее, но в 2006 году певцы приняли решение пойти разными путями.

Сейчас Сергей Жуков построил сольную карьеру и записывает новые хиты (а ещё вместе с женой занимается сетью кондитерских «Любовь и сладости»). А как теперь выяснилось, Алексей Потехин тоже времени зря не терял: артист организовал группу «Поднимите руки вверх» и взял в компанию к себе певца Сергея Богданова, который внешне и по голосу сильно напоминает Жукова.

Правда, выступать он решил не в больших концертных залах, а в клубах. Коллектив Потехина активно гастролирует. Репертуар прежний: на концертах дуэт исполняет старые шлягеры «Студент», «Крошка моя», «18 мне уже», а вот новых хитов пока не выпускал, пишет People Talk.