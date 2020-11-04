Ср, 4.11.2020
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Анастасия Квитко едва уместила фирменные ягодицы в узенькие джинсы

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Популярная российская модель Анастасия Квитко, известная также как русская Ким Кардашьян, не перестает дразнить мужскую половину подписчиков на своей страничке в Instagram, пишет Znaj.ua.

Недавно знаменитость выставила пикантный кадр, рекламируя собственного стилиста, с которым сотрудничает уже не первый год. Так, красотка примерила лишь облегающие джинсы синего цвета и белоснежную полупрозрачную блузку, развернувшись спиной и похваставшись обновленным медовым цветом волос, а также легкими локонами. Девушка блеснула фирменными массивными ягодицами, игриво закрыв глаза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning ☀️ Hair by @jeremybhair 🤍

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Стоит отметить, что у Анастасии Квитко почти 12 миллионов подписчиков, а в комментариях под горячими кадрами тысячи мужчин засыпают красотку комплиментами. Девушка не раз пыталась доказать, что грудь, лицо и ягодицы у нее натуральные и никаких пластических хирургов она не знает, однако и эти попытки не увенчались успехом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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