Анастасия Квитко едва уместила фирменные ягодицы в узенькие джинсы

Недавно знаменитость выставила пикантный кадр, рекламируя собственного стилиста, с которым сотрудничает уже не первый год. Так, красотка примерила лишь облегающие джинсы синего цвета и белоснежную полупрозрачную блузку, развернувшись спиной и похваставшись обновленным медовым цветом волос, а также легкими локонами. Девушка блеснула фирменными массивными ягодицами, игриво закрыв глаза.

Стоит отметить, что у Анастасии Квитко почти 12 миллионов подписчиков, а в комментариях под горячими кадрами тысячи мужчин засыпают красотку комплиментами. Девушка не раз пыталась доказать, что грудь, лицо и ягодицы у нее натуральные и никаких пластических хирургов она не знает, однако и эти попытки не увенчались успехом.