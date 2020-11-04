Мирослава Карпович прервала молчание о романе с Павлом Прилучным

Это молчание, подкрепленное недвусмысленными намеками брошенной жены Агаты Муцениеце, породило массу слухов и прочно приклеило к Мирославе Карпович ярлык разлучницы. Мол, коварная «папина дочка» закрутила роман с Павлом Прилучным, когда тот еще был женат, и увела его из семьи, не смутившись наличием двух маленьких детей. Более того, любовница подсидела жену и в театре, забрав у нее роль в спектакле с Прилучным.

Постоянные атаки злопыхателей так вытрепали нервы Мирославе Карпович, что она исхудала до 46 килограммов. Видимо, в какой-то момент чаша терпения переполнилась, и актриса выступила с заявлением. Обращение к публике она разместила в своем Instagram.

«Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души! - эмоционально высказалась актриса. - Вы ничего не знаете и даже представить себе не можете. Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, моя мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все всё отлично разглядели и в курсе моих поступков».

С хейтерами Карпович решила бороться неожиданным методом: актриса поблагодарила их за проклятья и угрозы. Мол, негативная энергия тоже нужна для равновесия, а каждый злой комментарий делает подругу Прилучного невероятно сильным человеком.

«Добро меня греет, зло закаляет, - философски рассудила Мирослава Карпович. - Поэтому сейчас я тихо сижу и наблюдаю за этим абсурдом. Ну раз такое пишут, значит это кому-то нужно?! Тогда читайте и наслаждайтесь, дорогие любители пятидесяти оттенков желтого. Шлю вам ниточки добра, и пусть ваши глаза сияют так, чтобы заражать тех, чьи глаза давно потухли».