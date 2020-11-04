Депрессивненько: Максим Галкин показал, как выглядит поселок возле его замка

Российский юморист Максим Галкин активно ведет собственный блог, где публикует снимки семелетних детей – Лизу и Гарика, снимает видео с женой Аллой Пугачевой и хвастается роскошным видом в деревне Грязь. На сегодня его Instagram насчитывает 8,6 млн пользователей, а каждая публикация собирает огромное количество лайков и комментариев.

Сегодня, 4 ноября, Галкин поделился с поклонниками снимками, на которых виднеется красочная осенняя природа вокруг и часть деревни Грязь.

Поклонники пришли в восторг от публикации Максима Галкина.

«Красиво!», «Просторы какие», «Озеро - это мечта. Баньку еще у озера... попарился и нырнул. Идеальная жизнь», «Обалденная деревня, я б пожила», «Какой вид! Как же я скучаю по осенним пейзажам и утренней прохладе!», «Хорошее место выбрали», «Красота. А название деревни все портит», «Замок графа Дракулы Ершовского поселения? », «Нет, не Швейцария! В тысячу раз лучше!!!», «Божественная тишина осени», «Хорошо иметь замок в деревне...круть», «Ваш замок смотрится очень эффектно», «Ну, как в средневековье. Впечетляет», - прокомментировали пользователи Сети.