Все мимо: концерт Artik & Asti в Таллинне вновь переносится

Группа Artik & Asti должна была выступить в ледовом холле Tondiraba 22 ноября. Сегодня стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом концерт вновь переносится.
Напомним, что концерт переносится уже второй раз. Первоначально группа должна была выступить в Таллинне еще 28 мая.
Публикуем обращение организатора:
Дорогие зрители!
В связи с активными ограничениями, действующими на территории Эстонии, концерт популярного российского дуэта Artik & Asti (22.11.2020 Tondiraba jäähall) переносится на новую дату – 31.10.2021.
Все ранее купленные билеты действительны на новую дату.
Мы надеемся на вашу поддержку и понимание, и уверены, что Ваше ожидание оправдает себя, и под «Грустный Дэнс» мы в скором времени увидим только самые веселые танцы!
В случае дополнительных вопросов просим Вас обращаться к организатору мероприятия:
Booking Stars OÜ
info@bstars.eu
Группа Artik & Asti — яркий пример self-made проекта в музыкальном бизнесе.
ARTIK — основатель, продюсер и автор большинства песен группы.
ASTI — талантливая исполнительница, обладающая запоминающимся вокальным тембром.
Популярность к группе пришла с выходом сингла «Моя последняя надежда». Клип на эту композицию в Youtube, за несколько первых месяцев набрал более 1 500 000 просмотров (на данный момент более 16 000 000 просмотров).
Настоящий успех Artik & Asti принес первый радио-сингл «Облака (Рай один на двоих)», который вошел в ТОП-100 самых популярных песен в России. Artik & Asti уже который год уверенно взрывают практически все музыкальные хит-парады России.