Все мимо: концерт Artik & Asti в Таллинне вновь переносится

Напомним, что концерт переносится уже второй раз. Первоначально группа должна была выступить в Таллинне еще 28 мая.

Публикуем обращение организатора:

Дорогие зрители!

В связи с активными ограничениями, действующими на территории Эстонии, концерт популярного российского дуэта Artik & Asti (22.11.2020 Tondiraba jäähall) переносится на новую дату – 31.10.2021.

Все ранее купленные билеты действительны на новую дату.

Мы надеемся на вашу поддержку и понимание, и уверены, что Ваше ожидание оправдает себя, и под «Грустный Дэнс» мы в скором времени увидим только самые веселые танцы!

В случае дополнительных вопросов просим Вас обращаться к организатору мероприятия:

Booking Stars OÜ

info@bstars.eu