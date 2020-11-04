Моргенштерн едва не умер из-за передозировки наркотиками

С недавних пор 22-летний музыкант ведет здоровый образ жизни. Моргенштерн занимается спортом, не ест вредную пищу, старается уменьшить потребление спиртных напитков. А все из-за того, что несколько месяцев назад он чуть не умер от передозировки наркотиками.

Последний раз принимал их, наверное, месяц назад. Но сейчас этого уже нет. Я почувствовал, на сколько это меня убивает. Недавно у меня случился первый передоз. Где-то месяца два-три назад, когда монтировал клип Cadillac. Сначала вызвал капельницу, меня прокапали. Врач сделала все замеры и сказала: «У тебя сейчас, наверное, сердце встанет». У меня пульс то 170, то 140, давление 220, а норма — 120. Скорая откачивала, укольчики делала,

— рассказал артист в интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн признался, что запрещенные вещества придавали ему уверенности. По словам певца, он сам и не заметил, как втянулся.

Наркотики были для каких-то духовных процессов и познаний бытия, вселенной и всей ее структуры. Они помогли прийти к тому мировоззрению, после которого я стал жить счастливо,

— отметил музыкант.

По словам певца, сейчас он полностью сосредоточен на карьере. Артист даже планирует выпустить трек с американским рэпером Лил Пампом. «Я самый популярный артист в России. Я отдельный трафик в Интернете. Само собой, дети двигают всей индустрией музыки и кино, это нормально и было всегда. Просто у детей самый чистый мозг, он ничем не засорен. У взрослых людей типа тебя в голове «Вот в наше время, панк-рок — класс». Я обожаю школьников не потому что я педофил, а потому что их много. А я люблю деньги», — заявил Моргенштерн.