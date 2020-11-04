Моргенштерн едва не умер из-за передозировки наркотиками

В июне этого года Моргенштерн признался в употреблении наркотиков. Сейчас же выяснилось, что певец едва не умер от передозировки. По словам артиста, после инцидента он полностью отказался от запрещенных веществ, пишет Стархит.
С недавних пор 22-летний музыкант ведет здоровый образ жизни. Моргенштерн занимается спортом, не ест вредную пищу, старается уменьшить потребление спиртных напитков. А все из-за того, что несколько месяцев назад он чуть не умер от передозировки наркотиками.
Последний раз принимал их, наверное, месяц назад. Но сейчас этого уже нет. Я почувствовал, на сколько это меня убивает. Недавно у меня случился первый передоз. Где-то месяца два-три назад, когда монтировал клип Cadillac. Сначала вызвал капельницу, меня прокапали. Врач сделала все замеры и сказала: «У тебя сейчас, наверное, сердце встанет». У меня пульс то 170, то 140, давление 220, а норма — 120. Скорая откачивала, укольчики делала,
— рассказал артист в интервью Юрию Дудю.
Моргенштерн признался, что запрещенные вещества придавали ему уверенности. По словам певца, он сам и не заметил, как втянулся.
— отметил музыкант.
По словам певца, сейчас он полностью сосредоточен на карьере. Артист даже планирует выпустить трек с американским рэпером Лил Пампом. «Я самый популярный артист в России. Я отдельный трафик в Интернете. Само собой, дети двигают всей индустрией музыки и кино, это нормально и было всегда. Просто у детей самый чистый мозг, он ничем не засорен. У взрослых людей типа тебя в голове «Вот в наше время, панк-рок — класс». Я обожаю школьников не потому что я педофил, а потому что их много. А я люблю деньги», — заявил Моргенштерн.
Музыкант не скрывает, что его творчество приносит ему огромный доход. «Много рекламы появляется, контракты — пока не могу говорить, они еще не вышли. Интеграция на YouTube стоит два миллиона, со стриминга в хорошее время получаю по пять миллионов в месяц, в квартал по 15. Самый зарабатываемый трек — Cadillac. Правда, я пока ничего за него не получил, должен закончиться квартал. Монетизация на YouTube приносит от 15 до 20 тысяч баксов в месяц, интеграция в клипе от пяти миллионов», — уточнил исполнитель.