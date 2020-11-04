Мария Миронова впервые показала лицо младшего сына

На снимке Федор задумчиво смотрит в камеру. Дочь знаменитого Андрея Миронова призналась читателям, что с родившими во взрослом возрасте женщинами происходит множество метаморфоз. Например, по словам артистки, она никогда не интересовалась ЗОЖем и полезным питанием, однако теперь стала внимательно изучать состав покупаемых продуктов.

Все меньше хочется выходить из зоны комфорта, как всегда было раньше в моей жизни. Меньше хочется уезжать из дома на работу, и все больше хочется возвращаться скорей домой! Сил вдруг становится очень много, распирает желание делать абсолютно неизведанные ранее вещи, но дома. Начинаешь заморачиваться на составах продуктов, которые покупаешь, внимательно изучать ингредиенты и названия пищевых добавок,

Напомним, что Мария долгое время скрывала свою беременность, а также личность отца ребенка. Впрочем, несколько месяцев назад она все-таки решила приоткрыть завесу тайны. Оказалось, что в 2017 году Миронова вышла замуж за директора по развитию российско-японской компании, название которой не называется. Торжественная церемония прошла в Греции. Что же касается Федора, то до последнего момента его старались не показывать. Только сейчас, когда мальчику исполнился год, Мария наконец-то перестала прятать его лицо. В заключение актриса призвала женщин не бояться рожать во взрослом возрасте.