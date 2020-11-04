Лолита сорвала съемки нового шоу

Громким скандалом закончились очередные съемки шоу «Суперстар. Возвращение», которое выйдет на телеканале НТВ в середине ноября. На сей раз вновь отличилась Лолита. Певица довела Сергея Соседова, находящегося в членах жюри, до нервного срыва, рассказывает Sobesednik.ru.

Съемки нового сезона любимого зрителями шоу полным ходом идут в «Главкино». В очередной день звездам 90-х пришлось исполнять хиты своих коллег. Влад Сташевский вышел на сцену с песней «Облако волос», которую в свое время пел Женя Белоусов. а происходящим с интересом наблюдала вдова артиста Елена Белоусова. Сразу после выступления Сташевского Лолита напомнила женщине, что 25 лет назад Сергей Соседов в пух и прах раскритиковал Женю, у которого, по мнению критика, не было голоса и слуха.

«Лолита устроила Сереже настоящую казнь в студии, прямо судилище! – рассказала зрительница массовки. – Он пытался что-то сказать, но его прерывали! В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться. Ведь хамство и наезды в свой адрес он слышит каждую программу».

Съемку остановили: пригласили гримера. Лолита же без продолжала глумиться над Сережей. «Надо думать, что говоришь! Тогда и плакать не придется!» – подлил масла в огонь Сташевский.

А Сергей вскоре взял себя в руки. «Я не отрекаюсь ни от одного своего слова, которое произносил когда-либо в чей-то адрес, – уверенным голосом, с достоинством произнес Сергей. – Я всегда верю в то, что говорю. Да, я могу ошибаться. Но мое мнение никогда не продиктовано конъюнктурой сегодняшнего дня! С вашей стороны неприлично устраивать разборки 25-летней давности».

По словам зрительницы, после этого эпизода Соседов с трудом смог прийти в себя. «Упреки и глупая бравада Лолиты в адрес Соседова нас, зрителей, не оставляет равнодушными, – продолжает участница массовки. – Мы не понимаем: если вы приглашаете Соседова в члены жюри, то зачем же над ним глумитесь? По отношению к Соседову в Лолите проснулось что-то... бабское, то ли. Видимо, он ей чем-то насолил, и она ему просто мстит. Ведет себя, как стервозная и вздорная хабалка!»