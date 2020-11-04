Ученые объяснили, какую опасность кофе представляет для психики человека

Ученые выяснили, что большое количество потребляемого кофе может сказаться на психическом здоровье человека. Соответствующее исследование было опубликовано на портале Huffington Post, пишет Пятый канал.

Специалисты пояснили, что кофеин может имитировать или обострять симптомы тревожности. Кроме того, отмечается, что на разных людей вещества, содержащиеся в этом напитке действуют по-разному: одни могут выпить тройной эспрессо и спокойно уснуть, тогда как другие еще несколько часов будут оставаться в сильном напряжении.

«Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма», — пояснили исследователи.

Нервозность появляется из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин, регулирующий сон и бодрствование.