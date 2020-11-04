Меган Маркл стала первой из британской королевской семьи, кто голосовал на выборах в США

Ранее еще одна американка становилась членом британской королевской семьи — герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Однако доподлинно неизвестно, голосовала ли она когда-нибудь в своем новом статусе или нет.

А вот Меган Маркл не только участвовала в выборах, но и активно призывала других граждан Америки выполнить свой гражданский долг. Она к тому же участвовала в обзвоне избирателей, разъясняя им протоколы голосования. Это даже вызвало скандал, так как члены королевской семьи обычно поддерживают строгий политический нейтралитет. Но смелой американке уже не впервой рушить устои английских монархов.