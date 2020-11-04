«Это ужасает»: коллеги Тома Круза боятся, что он не переживет трюки на съемках

Коллеги актера Тома Круза по съемкам фильма «Миссия невыполнима-7» волнуются за здоровье и жизнь главной звезды франшизы. Артист выполняет сложнейшие трюки самостоятельно, что постоянно приводит к стрессу у его окружения, пишет Пятый канал.
Британский актер Саймон Пегг рассказал, каково приходится всем на съемках очередной картины из серии «Миссия невыполнима». Оказалось — очень непросто. Он признался, что невероятные полеты, падения и трюки внушительно смотрятся на экране. Но они выглядят совершенно иначе в реальной жизни.
Когда мы смотрим, как он делает это, мы не имеем ни малейшего понятия, выживет ли он. Так что он просто прыгает на мотоцикле со скалы, и все просто ждут, — приводит слова Пегга КГ-портал. — Это ужасает.
58-летний Том Круз снимается в фильмах «Миссия невыполнима» с 1996 года. Производство седьмой части серии пришлось приостановить в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Однако недавно съемки в Европе возобновили. С тех пор Круза уже не раз видели во время выполнения сложнейших трюков вживую в разных странах.