Мэрилин Керро озадачила поклонников сентиментальным постом: она тоскует по Шепсу?

«Ты забудешь его… Точно. Однажды это случится с тобой, ты может даже будешь не готова… Но когда-нибудь это произойдет… Ты забудешь его, когда тебе будет уже все равно, где он и с кем, тебе будет просто неинтересно. Ты забудешь его, когда только лишь при упоминании его имени у тебя не будет сжиматься сердце… Ты забудешь его, когда вспомнишь прошлое с улыбкой, уже без грусти. Только лишь потому, что будешь благодарна ему за то, что это было с вами. Ты забудешь его тогда, когда будет играть «та самая» песня, а у тебя уже не будет на глазах слез…

Просто красивая песня. Ты забудешь его тогда, когда, перебирая фотографии, ты случайно наткнешься на «ваше» совместное фото… И улыбнешься… И пожелаешь ему только всего хорошего… Ты забудешь его, когда перестанешь задавать вопросы: «Почему? Кто виноват? Почему так получилось?» У тебя на все будет готов один ответ: «Значит, так надо было. Спасибо, что это было с нами…» Ты забудешь его, когда перестанешь искать его в толпе, когда начнешь думать, я проживу свою жизнь с тем, кто даже в самой большой ссоре скажет «ты мне нужна», кто вместе со мной будет бороться за нашу любовь, кто не даст мне бояться ничего, даже того, что я могу его потерять. Я буду c тем, кто, услышав от меня «я не люблю тебя», обнимет и скажет: «придется любить», с тем, кто всегда может найти время, чтобы позвонить и спросить: «как ты,любимая?»

В жизни нужно иметь один важный принцип - всегда брать трубку, если тебе звонит близкий человек. Даже если ты на него обижен, даже если не хочешь разговаривать, и уже тем более, если ты просто хочешь проучить. Нужно обязательно взять трубку и выслушать то, что он хочет тебе сказать. Возможно, это будет что-то по-настоящему важное. А жизнь слишком непредсказуема, и кто знает, увидишь ли ты еще когда-то этого человека живым», - такой пост опубликовала Мэрилин.

Подписчики сразу же стали писать в комментариях, что Керро тоскует о Шепсе, с которым она крутила роман во время съемок передачи «Битва экстрасенсов», другие же сочли написанное Мэрилн обращением ко всем и напоминанием, как важно ценить чувства, любовь и близких людей.