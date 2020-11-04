Стало известно о транзите власти в Росссии в январе 2021 года и влиянии на Путина Кабаевой

В ходе общения с ведущим Александром Плющевым по видео связи Соловей, в частности, затронул тему грядущего транзита власти в стране.

По его словам, это произойдет не в 2024 году, когда истекает президентский срок Владимира Путина, а уже в следующем, 2021 году, причем объявить об этих планах власти могут уже в январе следующего года. Тогда же предполагается смена правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным, о чем якобы уже знает ближайшее окружение президента.

Однако этим планам, по словам политолога, может помешать обычные для России два обстоятельства – пресловутые «то одно, то другое».

«В августе, планам транзита помешала революция в Белоруссии… Предлагалась первым шагом уния с Белоруссией, затем пошло бы поехало, а сейчас происходят многие вещи, которые этому мешают», – сказал профессор.

В числе мешающих обстоятельств он назвал выборы в США и неизвестность того, как отразятся на нашей стране их результаты «конкретно в этой конфигурации». «Но есть тревожные ожидания. Вообще очень много тревожных ожиданий, и эта тревога, на мой взгляд, носит нерациональный характер. То есть это чувство, разлитое в воздухе», – сказал Соловей, отметив, что имеет в виду не общество, а истеблишмент.

Соловей подчеркнул, что истеблишмент испытывает большую тревогу на фоне точного понимания того, что «в следующем году должен произойти транзит», и «в январе президент обещал об этом объявить», причем не обществу, а своей семье и представителям ближайшего окружения.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, кого политолог подразумевает под словом «семья», Соловей прямо заявил: «Алину Маратовну Кабаеву» и ее родственников, а также дочерей самого президента и «несколько очень-очень близких друзей».

Соловей отметил, что «это не является особым секретом», хотя об этом не принято говорить публично.

В рамках разговора политолог также отметил, что власти в России опасаются массовых волнений и ведут подготовку к ним еще с весны, причем события в Белоруссии еще больше накалили обстановку, а отравление оппозиционера Алексея Навального и убийство националиста Тесака стало своего рода превентивными мерами в рамках этой подготовки, так как яркие лидеры оппозиции потенциально могут сыграть какую-то роль в развитии динамики настроений общества и обострения ситуации.