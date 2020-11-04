Стало известно о транзите власти в Росссии в январе 2021 года и влиянии на Путина Кабаевой

Известный российский политолог и опальный профессор МГИМО Валерий Соловей стал гостем нового выпуска программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», передает Topnews.
В ходе общения с ведущим Александром Плющевым по видео связи Соловей, в частности, затронул тему грядущего транзита власти в стране.
По его словам, это произойдет не в 2024 году, когда истекает президентский срок Владимира Путина, а уже в следующем, 2021 году, причем объявить об этих планах власти могут уже в январе следующего года. Тогда же предполагается смена правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным, о чем якобы уже знает ближайшее окружение президента.
Однако этим планам, по словам политолога, может помешать обычные для России два обстоятельства – пресловутые «то одно, то другое».
В числе мешающих обстоятельств он назвал выборы в США и неизвестность того, как отразятся на нашей стране их результаты «конкретно в этой конфигурации». «Но есть тревожные ожидания. Вообще очень много тревожных ожиданий, и эта тревога, на мой взгляд, носит нерациональный характер. То есть это чувство, разлитое в воздухе», – сказал Соловей, отметив, что имеет в виду не общество, а истеблишмент.
Соловей подчеркнул, что истеблишмент испытывает большую тревогу на фоне точного понимания того, что «в следующем году должен произойти транзит», и «в январе президент обещал об этом объявить», причем не обществу, а своей семье и представителям ближайшего окружения.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, кого политолог подразумевает под словом «семья», Соловей прямо заявил: «Алину Маратовну Кабаеву» и ее родственников, а также дочерей самого президента и «несколько очень-очень близких друзей».
Соловей отметил, что «это не является особым секретом», хотя об этом не принято говорить публично.
Соловей отмечает, что, несмотря на полное или частичное устранение лидеров, сами по себе протесты могут возникать, но без тех, кто способен возглавить протесты, у митингующих снижается способность добиться результатов, причем, по мнению Кремля, ситуация в Белоруссии служит тому доказательством.