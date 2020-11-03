Десять самых богатых реперов

Иногда истинное призвание приносит больше дохода, чем ожидалось! Занимаясь музыкой и радуя поклонников новыми треками, знаменитые рэперы не забывают о других сферах и сколачивают настоящее состояние, пишет «МУЗ-ТВ».
10. Тимати
В этом году за пару недель до своего 37-летия Тимати решил покинуть Black Star и начать новую жизнь. Решение было принято им совместно с его партнером по бизнесу Пашу, с которым они работали больше 20-ти лет, перевернули музыкальный рынок и создали успешную империю. На открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе был даже Джастин Бибер с женой Хайли.
Следующей неожиданностью стала новость о расставания рэпера с Анастасией Решетовой – девушка опубликовала пост на эту тему в своем Instagram. Недавно у молодых людей родился сын Ратмир, и они казались по-настоящему счастливой парой, но Анастасия четко дала понять, что больше они не муж и жена. Сразу после разрыва Тимати приобрел элитные апартаменты по соседству с Ольгой Бузовой – стоимость его покупки оценивается приблизительно в 120 миллионов рублей (1 292 990 евро). В этом нет ничего странного, ведь после своего ухода из Black Star, знаменитый рэпер сохранил долю в проектах, которых совсем немало. Магазины одежды, салон красоты, тату-салон, картинг, автомойка, барбершоп и сеть ресторанов – из этого списка только одна бургерная приносила лейблу около 45 миллионов (484 870 евро) в месяц. Недавно совместно со своим братом Тимати открыл еще одно заведение, по словам звезды, ресторанного уровня. Думает рэпер и о творчестве, записывая совместный трек со скандальным Моргенштерном – за неделю их видео набрало более 20 миллионов просмотров. Бизнес-идеи у Тимати тоже есть, ведь с детства он стремился к большему.
9. Ники Минаж
Беременное фото Ники Минаж взорвало интернет – многие фанаты певицы не поняли, почему она решила родить ребенка от парня, который отсидел в тюрьме за убийство и попытку изнасилования несовершеннолетней. Но и в личной жизни, и в творческой Ники давно не интересует чужое мнение. Певица убеждена, что преуспела в бизнесе, где доминируют мужчины, только потому что готова делать больше и идти напролом. В прошлом году одна из самых богатых рэперша вдруг объявила о завершении своей карьеры, но вскоре передумала и выпустила новый трек Yikes. На продаже музыкальных альбомов и туров по всему миру Ники заработала 100 миллионов долларов. Также у рэперши заключены контракты с крупными брендами, поэтому за съемки в бьюти-журналах Ники тоже получает внушительные гонорары.
8. Карди Би
В своем треке «Money» Карди Би поет о том, что любит частные самолеты, утренний секс, но больше всего девушке нравятся именно деньги. Певица не стесняется рассказывать про свои расходы, чем часто раздражает фанатов, – в месяц рэперша тратит около трехсот тысяч долларов. По словам звезды, половина ее доходов облагается налогом, поэтому чтобы потратить 500 тысяч долларов, заработать девушке нужно миллион. За первый год своего успеха Карди заработала 28 миллионов долларов. Она прошла длинный путь от бедности и работы стриптизершей до интернет-славы и успешной музыкальной карьеры. Выросла популярная певица в Бронксе в семье мигрантов. Петь она мечтала с детства, поэтому активно выкладывала в социальные сети смешные и эмоциональные видео, набирая популярность. После ее участия в реалити-шоу о молодых людях, мечтающих стать хип-хоп-музыкантами, Карди стала звездой. Певица признана пятой рэпершей в истории, которой удалось попасть на первое место в песенном чарте Billboard, а также всего второй женщиной в принципе, которая смогла достичь его вершины с сольным треком.
7. Элджей
Новый клип Элджея не сильно понравился фанатам – за первые пять дней всего два миллиона просмотров. Возможно, поклонники артиста не поняли его нового стиля и почему в своем видео он вдруг появился без линз и в стильном костюме. В треке Lamborghini рэпер поет, что тачек у него на каждый день, – это похоже на правду, ведь уже два года назад Элджей зарабатывал достаточно. Кроме концертов, он пополняет бюджет с помощью рекламы, озвучки мультфильмов, запуска собственной линии одежды. Приличный доход приносит рэперу и Youtube – только на одном клипе можно заработать около 7 миллионов рублей (75 425 евро).
6. Баста
Музыка – не единственный источник дохода Басты. Он и продюсер, и актер, и режиссер, и, конечно, бизнесмен. По версии одного популярного журнала, в 2017 году Василий Вакуленко даже стал «Человеком года». Примерно 15 лет назад Баста основал творческое объединение «Газгольдер», в который входит не только музыкальный лейбл, но и клубы, рестораны, бары, магазины. Благодаря большому количеству источников дохода, прибыль компании за прошлый год составила около 300 миллионов рублей (3 232 480 евро). Кроме того, сам Баста стал амбассадором солидного банка и рекламным лицом крупной компании по производству шампуней. Но и этого Василию показалось мало, поэтому в прошлом году он приобрел свой футбольный клуб. Странно, что до первой строчки в списке Forbes музыкант еще не дотягивает.
5. Дрейк
Дрейк поставил себе цель заработать 25 миллионов долларов к 25-летию. У него это получилось, поэтому сейчас в свои 34 рэпер может позволить многое: раздавать деньги случайным прохожим или выйти в свет в образе за миллион долларов. Самым успешным для Дрейка стал 2016-й год. Но не из-за романа с Рианной, а потому что рэпер выпустил альбом Views, который стал самым быстропродаваемым за всю его карьеру и держался на первой строчке рейтинга Billboard одиннадцать недель подряд. Просмотры клипа на его песню Hotline Bling перевалили за миллиард, а концертный тур Дрейка с рэпером Future стал самым прибыльным за всю историю хип-хопа – артисты заработали 85 миллионов долларов. Но популярностью Дрейк обязан не только музыке, а также стриминговым платформам. Он стал самым прослушиваемым за последнее десятилетие артистом на Spotify – треки рэпера проигрывались более 28 миллиардов раз. Дрейк настолько богат, что в его доме в Торонто, стоимостью 100 миллионов долларов, есть матрас за 400 тысяч и, по слухам, в эту цену входят даже услуги по его регулярному переворачиванию. Только вот спит на нем Дрейк один – сердце рэпера до сих пор свободно.
4. Пи Дидди
Карьера Шона Комбса, больше известного как Пи Дидди, началась после того, как он покинул звукозаписывающую компанию, в которой стажировался, и организовал собственный лейбл. В 1993 году он выпускал альбомы, продюсировал молодых исполнителей и почти каждый год получал статуэтки «Грэмми». Фильм, над которым он работал, был даже удостоен «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм». Пи Дидди не только успешный рэпер, но и преуспевающий бизнесмен. Артиста прозвали «Гэтсби рэпа» за то, что любая его работа приносит доход.
Во всем певец руководствуется принципом: хочешь выиграть – играй по-крупному. Однажды Комбс придумал мультимедийный телепроект, чтобы вернуть музыкальному вещанию былую популярность. Никто не ожидал, что контент из тематических программ, чартов и клипов может заинтересовать избалованных меломанов. Но идею рэпера ждал успех, а его большая прибыль, почет и уважение. Кроме того, свой доход Комбс получает с продаж именной линии одежды и рекламных контрактов. Сегодня состояние Пи Дидди оценивается примерно в 885 миллионов долларов.
3. Моргенштерн
Поймав волну популярности и начав получать баснословные гонорары от рекламы, Моргенштерн решил срочно вкладываться в бизнес. Скандальный рэпер выпустил свою линию одежды, после чего записался и в рестораторы. Подрабатывать Алишер начал с 16 лет – он был курьером, мыл машины и даже пел в переходах родного города – Уфы. А после стал блогером и за первый год сразу заработал около 15 миллионов рублей (161 625 евро). Прославившись в Сети, молодой человек назвался Моргенштерном и отправился покорять шоу-бизнес. В первом своем концертном туре рэпер заработал 2,5 миллиона рублей (26 937 евро). Но сегодня доходы музыканта значительно выросли. Иногда кажется, что он тратит деньги на все подряд, например, на дорогие ювелирные украшения: цепь с зайчиком Playboy на его шее оценивается в 3 миллиона рублей (32 325 евро), а часы Rolex – примерно в 2 миллиона (21 550 евро). Доход Моргенштерн получает и за прослушивание треков на различных музыкальных площадках, за рекламу в Youtube и Инстаграм. Не стоит забывать о его участии в корпоративах и концертах. Алишер утверждает, что ему часто достаются легкие деньги – только за интервью он может получить от 5 миллионов рублей (53 875 евро) и больше.
2. Джей Зи
Деловой хватке Джей Зи можно позавидовать – рэперу принадлежит музыкальный лейбл, спортивные бары по всей стране, ночные клубы, авторская линия сигар. Также музыкант инвестирует в производство элитного алкоголя и занимается спортивным менеджментом. Но в планах хип-хоп-магната еще и открытие сети ресторанов быстрого питания. Неплохо для парня, выросшего в бедном районе Бруклина. Джей Зи верит, что все в мире рождаются с талантом гениального уровня, нужно лишь приложить себя ко всему, в чем ты гениален. Рэпер удачно инвестирует в стартапы, зарабатывает на стриминге и вкладывает в искусство и недвижимость. Тратить деньги он тоже умеет – ему принадлежит один из островов Багамского архипелага, который стоит около 4-х миллионов долларов. И, конечно, Джей Зи балует свою супругу Бейонсе, удивляя ее то кольцом за 5 миллионов, то коллекцией винтажных сумок Birkin.
1. Канье Уэст
Канье Уэст уверяет, что не дружит с цифрами, но точно скромничает. Не так давно он долго долго выяснял отношения с журналом Forbes, уверяя, что именно он самый богатый рэпер, после чего его состояние было пересчитано и слова певца подтверждены. Только вот Уэст утверждал, что у него 3 миллиарда долларов, в то время как издание насчитало 1,3 миллиарда, но, в любом случае, немало. Уэст – не только певец, но и модельер. Кроме продаж одежды, большую прибыль рэперу приносит коллекция обуви, которую он создал совместно с Nike в 2009 году, а позже передал Adidas. С успехами Канье в музыке и в моде все ясно, а вот его политическая карьера закончилась, не успев начаться. Рэпер всерьез думал баллотироваться в президенты США и даже провел несколько встреч с избирателями. Но что-то пошло не так, и Ким Кардашьян не удастся стать первой леди Америки.