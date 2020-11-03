Десять самых богатых реперов

Во всем певец руководствуется принципом: хочешь выиграть – играй по-крупному. Однажды Комбс придумал мультимедийный телепроект, чтобы вернуть музыкальному вещанию былую популярность. Никто не ожидал, что контент из тематических программ, чартов и клипов может заинтересовать избалованных меломанов. Но идею рэпера ждал успех, а его большая прибыль, почет и уважение. Кроме того, свой доход Комбс получает с продаж именной линии одежды и рекламных контрактов. Сегодня состояние Пи Дидди оценивается примерно в 885 миллионов долларов.

3. Моргенштерн

Поймав волну популярности и начав получать баснословные гонорары от рекламы, Моргенштерн решил срочно вкладываться в бизнес. Скандальный рэпер выпустил свою линию одежды, после чего записался и в рестораторы. Подрабатывать Алишер начал с 16 лет – он был курьером, мыл машины и даже пел в переходах родного города – Уфы. А после стал блогером и за первый год сразу заработал около 15 миллионов рублей (161 625 евро). Прославившись в Сети, молодой человек назвался Моргенштерном и отправился покорять шоу-бизнес. В первом своем концертном туре рэпер заработал 2,5 миллиона рублей (26 937 евро). Но сегодня доходы музыканта значительно выросли. Иногда кажется, что он тратит деньги на все подряд, например, на дорогие ювелирные украшения: цепь с зайчиком Playboy на его шее оценивается в 3 миллиона рублей (32 325 евро), а часы Rolex – примерно в 2 миллиона (21 550 евро). Доход Моргенштерн получает и за прослушивание треков на различных музыкальных площадках, за рекламу в Youtube и Инстаграм. Не стоит забывать о его участии в корпоративах и концертах. Алишер утверждает, что ему часто достаются легкие деньги – только за интервью он может получить от 5 миллионов рублей (53 875 евро) и больше.

2. Джей Зи

Деловой хватке Джей Зи можно позавидовать – рэперу принадлежит музыкальный лейбл, спортивные бары по всей стране, ночные клубы, авторская линия сигар. Также музыкант инвестирует в производство элитного алкоголя и занимается спортивным менеджментом. Но в планах хип-хоп-магната еще и открытие сети ресторанов быстрого питания. Неплохо для парня, выросшего в бедном районе Бруклина. Джей Зи верит, что все в мире рождаются с талантом гениального уровня, нужно лишь приложить себя ко всему, в чем ты гениален. Рэпер удачно инвестирует в стартапы, зарабатывает на стриминге и вкладывает в искусство и недвижимость. Тратить деньги он тоже умеет – ему принадлежит один из островов Багамского архипелага, который стоит около 4-х миллионов долларов. И, конечно, Джей Зи балует свою супругу Бейонсе, удивляя ее то кольцом за 5 миллионов, то коллекцией винтажных сумок Birkin.

1. Канье Уэст