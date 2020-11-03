Адвокат: у Михаила Ефремова кончились деньги

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, что у его подопечного кончились доступные денежные средства, пишет RUS TVNET ссылаясь на «Московский комсомолец».
Оказывается, сразу после ДТП к Хархорину пришла жена актера Софья Кругликова.
«Мы с ней оформили договор, который должны были зарегистрировать на следующий день. Но этого не произошло», - признался он.
Петр Хархорин должен был тогда встречаться с Ефремовым и начинать работать.
«Но на следующее утро после заключения договора раздался звонок от Софьи Николаевны. Она мне сказала: »Давайте пока воздержимся. Друзья и остальные члены семьи пока не приняли окончательного решения«. Вскоре я узнал, что в деле появился Эльман Пашаев. Но с Софьей Николаевной мы остались в добрых отношениях», - сказал он журналистам.
Правозащитник заметил, что «как прозвучал восьмилетний приговор, все снова появились». Тогда же был заключен новый договор. С 18 сентября он работает по этому делу.
Что касается выплат потерпевшим, то пока существует задержка.
«Только после официального вступления приговора в законную силу Михаилу Олеговичу разрешат сделать доверенность на жену. И тогда она сможет воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете мужа. Пока такой доверенности нет. Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять. Три миллиона наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам. Они скидывались», - объяснил Хархорин.
Адвокат подчеркнул, что у супруги Ефремова сейчас финансовые трудности, но друзья актера ее не бросили.
«У нее на руках трое несовершеннолетних детей. Один из них - Боря - болен. Несмотря на полную занятость в семье, Софья Николаевна была вынуждена снова начать работать. Когда Михаил Олегович был, что называется, в зените, она не работала, так как денег было достаточно. А сейчас их нет. Слава Богу, помогают друзья. Это, кстати, о Михаиле говорит как о человеке, который умеет дружить. Когда случилась беда, все его друзья сплотились вокруг него», - подчеркнул Хархорин.