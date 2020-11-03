Сменила парик на стильный боб каре: 71-летняя Пугачева ошеломила новым преображением

Но иногда примадонна появляется на людях без парика и шиньонов. Фотографии, где Пугачева позирует со своими волосами можно найти на многочисленных фан-аккаунтах звезды.

Так, на одном из них есть снимок, где Алла Борисовна запечатлена с модной стрижкой боб каре с короткой густой челкой. Стоит отметить, что с этой стрижкой Пугачева выглядит очень эффектно, пишет Clutch.