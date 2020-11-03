Певица Клава Кока попала в ДТП в Крыму

В Крыму произошло ДТП, в котором пострадала певица Клава Кока. Сначала молодая артистка, известная по хитам «Краш» и «Покинула чат», сообщила, что после инцидента, обстоятельства которого не раскрываются, у нее болела голова, однако спустя день после аварии успокоила фанатов, подчеркнув, что обошлась без серьезных травм.

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) попала в ДТП в Ялте. По словам 24-летней артистки, эта автомобильная авария стала первой в ее жизни. Об инциденте Кока сообщила в историях в Instagram.

«Чуть-чуть болят голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Вот такая вот веселуха», — заявила певица, выразив надежду, что у нее нет сотрясения.

В одной из последующих историй артистка также призвала подписчиков соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Кроме того, на следующий день после ДТП, произошедшего 1 ноября, Клава отреагировала на множественные беспокойства поклонников, уточнив информацию о своем текущем самочувствии.

«Солнышки, очень много вопросов о том, как же я себя чувствую после аварии. У меня просто шишка на голове — и немножечко свернулась шейка, ну чисто мышечно. В остальном все отлично, не переживайте», — успокоила певица.

В ноябре прошлого года Клава Кока после приезда в Москву из поездки в Израиль попала в больницу. У певицы поднялась высокая температура, и она потеряла сознание.

«Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей, — сообщила позднее артистка, опубликовав фотографию из больничной палаты в социальных сетях. — Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой». Также она отметила, что не планировала афишировать свою госпитализацию, однако на фоне попадания соответствующей информации в СМИ решила предотвратить возможное искажение фактов.