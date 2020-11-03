Похудевшая на 45 килограммов Адель отказалась от 50 миллионов долларов за рекламу чудо-диеты

Чудесное преображение Адель никого не оставило равнодушным: за какой-то год 32-летняя певица похудела на 45 килограммов! Неудивительно, что у британки нет отбоя от выгодных предложений и рекламных контрактов. Однако Адель не спешит соглашаться на все подряд. На днях, например, она отвергла чек в 50 миллионов долларов, которые ей обещали заплатить за рекламу очередной диеты стройности.

Как рассказали источники из окружения певицы, это далеко не первое заманчивое предложение. За последние месяцы ей предлагали рекламировать курсы диет, вегетарианские продукты, кулинарные книги, видеоупражнения – и сумма каждого контракта исчисляется несколькими миллионами долларов! Но Адель от всего отказывается: певица слишком поглощена работой над новым альбомом. Уже пять лет обладательница премии «Грэмми» не выдавала новых хитов. Но теперь она работает над новым проектом, который, по словам окружения звезды, будет просто бомбой.

Адель осваивает и другие, совершенно новые для себя сферы. На днях она дебютировала в качестве телеведущей в программе Saturday Night Live на канале NBC.

«Я знаю, что с тех пор, как вы видели меня в последний раз, я выгляжу совсем по-другому. Но из-за всех коронавирусных ограничений и запретов на поездки мне пришлось путешествовать налегке, и я могла взять с собой только половину себя. Лучшую половину себя», — обратилась к зрителям Адель. А те ответили громкими аплодисментами.

По словам друзей, певица радикально похудела ради сына – семилетнего Анджело.

«Она хочет оставаться здоровой ради сына, - рассказали в окружении звезды. – Адель делает упор на то чтобы улучшить состояние здоровья, более правильно относиться к телу. Дело было вовсе не в похудении, это стало дополнительным эффектом после того, как она сократила употребление алкоголя и стала правильно питаться. Но она довольна преображением своей фигуры. Она стала более уверенной, начала по-другому одеваться и в целом выглядит счастливее, чем раньше».