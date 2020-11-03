Тайно сыгравшая свадьбу Серябкина принимает поздравления с беременностью

Первые снимки с торжества артистка опубликовала еще неделю назад, а накануне решила показать подписчикам еще несколько фотографий. На кадрах запечатлено утро перед свадьбой – невеста собирается, наряжается, делает прическу и макияж.

Ольга Серябкина также показала несколько Альпийских пейзажей. Поклонники сравнили австрийские красоты с природными достопримечательностями Кавказа. Впрочем, большинство волновал другой вопрос – беременна певица или нет. Многие заметили, что артистка слегка поправилась и даже разглядели небольшой живот.

"Мне кажется, Вы беременны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Беременна))", "Кто то беремняш", "Серяба ты беременна", "Молли ты ли это. Ждете малыша?", "Беременность?)", "Да, похоже Серябкина время не теряла даром) мне тоже кажется, что беременна. судя по фото", – написали в комментариях.