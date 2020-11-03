Домохозяйка сварила борщ с курицей, а ночью обнаружила, что суп светится в темноте

Об этом женщина рассказала на странице сообщества «Комуналка ІФ» в Facebook.

«Ночью встаю — а она светится! Только что голограммы не транслирует», — удивилась женщина, попросив знающих людей объяснить возможную причину такой ситуации. Она также добавила, что жир на ее пальцах после того, как она выкинула кусок мяса в мусорку, тоже светился.