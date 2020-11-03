Вт, 3.11.2020
Хэллоуин в Таллинне: смотрите, в каких костюмах люди разгуливали по городу СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Россиянка из Омска стала одной из самых популярных порноактрис на PornHub

Eva Elfie

ФОТО: Instagram

Ее таланты оценил один из крупнейших сайтов с роликами для взрослых, пишет Лайф.

Россиянка из Омска стала одной из самых популярных актрис кино для взрослых. Любителям тематических фильмов она известна под псевдонимом Eva Elfie. Девушка поднялась на четвертую строчку в топе Pornhub.

Ранее в соцсетях Eva Elfie сообщала, что стала победительницей в номинации Female Clip Artist of the Year американского издания XBIZ, которое пишет о секс-индустрии.

Подробности своей биографии девушка раскрывать не стремилась. Но, по данным издания «Новый Омск», в школе она занималась в театральной студии, в 2017 году получила среднее образование, а в 2018-м отправилась на поиски работы в столицу. Хотела быть журналисткой, но судьба распорядилась иначе.

В какой-то момент девушке предложили сняться в стиле ню. А потом и вовсе в ролике для взрослых. Впрочем, у будущей порнозвезды было условие, что сниматься она будет со своим парнем, который взял псевдоним Адам. Пара стала популярна на тематических сайтах и осталась в этой индустрии. Кстати, молодые люди уже сыграли свадьбу.

НАВЕРХ
Back