Россиянка из Омска стала одной из самых популярных порноактрис на PornHub

Ранее в соцсетях Eva Elfie сообщала, что стала победительницей в номинации Female Clip Artist of the Year американского издания XBIZ, которое пишет о секс-индустрии.

Подробности своей биографии девушка раскрывать не стремилась. Но, по данным издания «Новый Омск», в школе она занималась в театральной студии, в 2017 году получила среднее образование, а в 2018-м отправилась на поиски работы в столицу. Хотела быть журналисткой, но судьба распорядилась иначе.

В какой-то момент девушке предложили сняться в стиле ню. А потом и вовсе в ролике для взрослых. Впрочем, у будущей порнозвезды было условие, что сниматься она будет со своим парнем, который взял псевдоним Адам. Пара стала популярна на тематических сайтах и осталась в этой индустрии. Кстати, молодые люди уже сыграли свадьбу.