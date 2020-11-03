Больной лимфомой Джефф Бриджес показал фото из больницы и поделился хорошими новостями

В Instagram-аккаунте Бриджес опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен с капельницей. В описании к посту 70-летний Джефф отметил, что чувствует себя хорошо.

Хочу поблагодарить всех, кто беспокоится обо мне в это время, я чувствую себя хорошо, особенно получая все ваши добрые пожелания и любовь,

Оскароносный актер также добавил, что на своем личном сайте будет подробнее рассказывать о своем состоянии, а также делиться важными вещами. Бриджес признался, что благодаря болезни он задумался о своей жизни и понял, что откладывать дела на потом нельзя.