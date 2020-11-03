Больной лимфомой Джефф Бриджес показал фото из больницы и поделился хорошими новостями

В Instagram-аккаунте Бриджес опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен с капельницей. В описании к посту 70-летний Джефф отметил, что чувствует себя хорошо.
– написал он.
Оскароносный актер также добавил, что на своем личном сайте будет подробнее рассказывать о своем состоянии, а также делиться важными вещами. Бриджес признался, что благодаря болезни он задумался о своей жизни и понял, что откладывать дела на потом нельзя.
Поклонникам он порекомендовал документальный фильм "Жизнь в прошедшем будущем", в котором исследуются проблемы изменения климата и истощения ресурсов.
– отметил Джефф.