Сергей из Черногории обустроился в Эстонии, купил мотоцикл и показал нашу страну с новой стороны: это что, Чернобыль?

«Меня долго не было здесь, это потому что я передислоцировался в Эстонию и обустраивался здесь. Но вот я здесь, оброс новым мотоциклом и какое-то время ожесточённо колесил по окрестностям, пытаясь получить представление о стране. Сезон закончился, осталось куча впечатлений и фоток, коими я спешу поделиться в надежде на то, что кому-то они могут помочь при планировании своих поездок!

Эта картина, которую я сфоткал в мотосалоне, отражает процесс моего переезда в разгар Ковида:

ФОТО: Личный архив автора

А в том мотосалоне я приобрёл вот что:

ФОТО: Личный архив автора

Да, это Дукас Монстр S2R 1000 L2 — всё как положено, трушное сцепление, мономаятник — так и хотел! Первый мотоцикл в моей жизни, который уходит в вилли просто с ручки. Первый раз я кирпичей, конечно, отложил, после чего стал осторожен. В первую поездку отправился, конечно, сразу же, как только зарегистрировал и застраховал мот, о чём сейчас и расскажу.

Август, Saula Siniallikad — Приют старой техники в Ярва-Яани — Rabasaare

Первой моей точкой оказался Саула Синиалликад, группа из трёх источников на дне небольшого прозрачного озера, рядом с речкой Пирита. Это место вроде как считалось раньше священным и суперлечебным, лечившим, как водится, от всего сразу. Лечиться не пробовал, но это правда очень красивое место — там можно надолго залипнуть, глядя как на дне прозрачного озера шевелится песок и поднимаются родниковые потоки. Хотелось искупаться, но что-то я очконул — мало ли, засосёт трясина) Может кто-нибудь из эстонских обитателей Байкпоста подскажет вообще, можно ли там купаться?

Saula Siniallikad Saula Siniallikad ФОТО: Shutterstock

После этого я двинул в Ярва-Яани, в приют старой техники. Это место позиционируется как музей, созданный местным Пожарным обществом, но по факту является сборищем древней техники под открытым небом, отсортированной по типам. Что вообще не умаляет всей прелести места — там можно бродить часами, тем более что все можно потрогать, пощупать и везде полазить! Хочу с детьми туда приехать, они будут в шоке.

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

И последним местом оказалась заброшенная (на тот момент) деревня Рабассааре. Вообще волшебная заброшка, деревня, в которой проживает 0 жителей, и которая раньше была поселением торфяной промышленности, но в конце 70х запасы торфа истощились, и деревня постепенно обезлюдела. Довольно много домов и разных строений, около двадцати, полностью заброшенных — немного жутковато. И, кажется, я успел вовремя, потому что вроде как с сентября там чего-то пытаются возрождать.

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

Такие дела. Все места строго рекомендуются к посещению, с оговоркой о том, что непонятно, что там в скором времени станет с деревней. Я потихоньку разгребаю фотки, скоро продолжу благородное дело популяризации мото-туризма в Эстонии, Адью!»