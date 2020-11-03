Дочь ведущего Первого канала Будникова ответила на обвинения в блате на шоу «Голос»

Узнав, что девушка является дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова, зрители обвинили организаторов в том, что ее намеренно продвигали на слепых прослушиваниях. В итоге Будниковой пришлось прокомментировать ситуацию в интервью Lenta.ru.

Она рассказала, почему представители жюри повернулись к ней на слепом прослушивании, отметив, что такая реакция была естественной. Будникова уверяет, что у нее и ее отца нет родственников с организаторами проекта а также с другими людьми, которые принимают решения на «Голосе». Однако девушка поверхностно знакома с Полиной Гагариной.

Исполнительница якобы как-то раз заметила видео Будниковой в Instagram, написав девушке. Певица выразила сочувствие начинающей певице, которая не смогла поступить в тот самый вуз, который окончила Гагарина. У них была личная встреча, когда девушка пришла на «Голос», чтобы поболеть за своего приятеля. По словам Будниковой, они просто поговорили и обнялись. Гагарина посоветовала девушке самой поучавствовать в шоу.