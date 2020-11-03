Просроченное молоко можно пить и не только: пять мифов о безопасности продуктов

Все мы неплохо знаем, как правильно хранить продукты, как продлить им срок годности и немедленно выбрасываем в мусор то, что, по нашему мнению, испортилось. Но нужно ли отказываться от шоколада, если на нем появился белый налет? И безопасно ли каждый день есть яйца, сваренные всмятку.

Эксперт из агентства по регулированию безопасности продуктов питания США Питер Кассел уверен: о некоторых вещах мы даже не догадываемся. О чем сообщает «Сегодня» со ссылкой на издание Вuzzfeed.

Миф №1. Опасно пить молоко по истечении срока годности

Даже если срок годности истек сутки тому назад. Как говорит Питер Кассел – это не так. Потому что такое молоко не может быть опасным, скорее у него будет неприятный вкус. Вместе с этим после истечения срока годности молоко действительно может навредить людям с пищевыми расстройствами.

Миф №2. Нельзя пить воду со стакана, который простоял всю ночь

Ответ – можно. С водой за ночь ничего не может случится. Это невозможно. По той простой причине, что в воде нет веществ, которые могли бы ее испортить.

Миф №3. Белый налет на шоколаде – испорченный шоколад

Это заблуждение. Если случилось так, что разрывая обертку темного шоколада, вы видите белый налет – не спешите ее выбрасывать. Белый налет – всего лишь жиры какао-масла, которые выделяются на поверхности плитки. Это совершенно нормально и безопасно.

Миф №4. Сливочное масло можно хранить при комнатной температуре

Абсолютное заблуждение. Никогда не оставляйте масло в масленке на столе, оно должно быть в холодильнике. Дело в том, что тепло провоцирует процессы окисления в масле, а отсюда – вкус становится неприятным. А вот в холодильнике скорость роста микробов, ускоряющих это самое окисление, гораздо замедляется.

Миф №5. Яйца, сваренные всмятку, безопасны