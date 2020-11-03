Возраст никого не щадит: Агутин с Варум удивили незвездным фото

Певец Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум порадовали фанатов в Instagram трогательным снимком. Пара запечатлела себя на отдыхе за городом. При этом звезды российского шоу-бизнеса выглядели как совершенно «обычные люди», какими их назвали пользователи сети.

Кроме похвалы в адрес звездной пары подписчики не смогли не подметить, как постарели их кумиры. Они обратили внимание на то, что на лице 52-летнего Агутина заметны многочисленные морщины. Пару лишних лет, по их мнению, супругам накинул их дачный наряд, особенно спортивная одежда и шапки, в которых поклонники не привыкли видеть звезд сцены.