Гуф выложил откровенные фото, показав свои достоинства с лучших ракурсов

С какой целью рэпер решил настолько раскрыться перед поклонниками — остается только догадываться, передает Лайф.
Популярный 41-летний рэпер Алексей Долматов, более известный широкой публике по псевдониму Гуф, поразил фанатов своими новыми фото. В своем Инстаграме исполнитель опубликовал общий снимок со своей 24-летней девушкой Юлией Королёвой. На нем пара мило обнималась, модель целовала Гуфа в щеку, а тот показывал неприличный жест подписчикам, желая доброго утра. Но, как выяснилось, не только жест оказался неприличным.
В сториз рэпер дополнил свеё фото новым — в той же локации, вот только Юля уже не обнимала Гуфа, а стояла перед ним на коленях. Что-либо рассмотреть на снимке не получится из-за его размера, но поклонники уверены, что они и так всё прекрасно поняли. В комментариях под фото они принялись подшучивать над парой, советуя такое оставлять за закрытыми дверями, а не выкладывать на двухмиллионную публику.