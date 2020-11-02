Гуф выложил откровенные фото, показав свои достоинства с лучших ракурсов

В сториз рэпер дополнил свеё фото новым — в той же локации, вот только Юля уже не обнимала Гуфа, а стояла перед ним на коленях. Что-либо рассмотреть на снимке не получится из-за его размера, но поклонники уверены, что они и так всё прекрасно поняли. В комментариях под фото они принялись подшучивать над парой, советуя такое оставлять за закрытыми дверями, а не выкладывать на двухмиллионную публику.