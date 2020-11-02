Пн, 2.11.2020
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Гуф выложил откровенные фото, показав свои достоинства с лучших ракурсов

Гуф

ФОТО: Скриншот видео Youtube

С какой целью рэпер решил настолько раскрыться перед поклонниками — остается только догадываться, передает Лайф.

Популярный 41-летний рэпер Алексей Долматов, более известный широкой публике по псевдониму Гуф, поразил фанатов своими новыми фото. В своем Инстаграме исполнитель опубликовал общий снимок со своей 24-летней девушкой Юлией Королёвой. На нем пара мило обнималась, модель целовала Гуфа в щеку, а тот показывал неприличный жест подписчикам, желая доброго утра. Но, как выяснилось, не только жест оказался неприличным.

Фото © Instagram / therealguf

Фото © Instagram / therealguf

В сториз рэпер дополнил свеё фото новым — в той же локации, вот только Юля уже не обнимала Гуфа, а стояла перед ним на коленях. Что-либо рассмотреть на снимке не получится из-за его размера, но поклонники уверены, что они и так всё прекрасно поняли. В комментариях под фото они принялись подшучивать над парой, советуя такое оставлять за закрытыми дверями, а не выкладывать на двухмиллионную публику.

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