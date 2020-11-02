Борис Корчевников рассказал, из-за чего на самом деле потерял слух

Она оказалась доброкачественной, но операцию все равно пришлось провести. Многие считали, что с этим связаны проблемы со слухом у ведущего.

Однако в новой программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис вел беседу с актером Андреем Соколовым, который в детстве перенес менингит. Как оказалось, ведущий тоже переболел этим опасным недугом. «Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо».