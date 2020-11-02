Пн, 2.11.2020
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Борис Корчевников рассказал, из-за чего на самом деле потерял слух

Борис Корчевников

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Пять лет назад у ведущего Бориса Корчевникова была обнаружена опухоль, сообщает «Рамблер».

Она оказалась доброкачественной, но операцию все равно пришлось провести. Многие считали, что с этим связаны проблемы со слухом у ведущего.

Однако в новой программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис вел беседу с актером Андреем Соколовым, который в детстве перенес менингит. Как оказалось, ведущий тоже переболел этим опасным недугом. «Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо».

В свою очередь, Соколову также не удалось избежать последствий серьезной болезни. «Так получилось, что у меня по жизни было очень много травм. Я пережил более 15 наркозов. Возможно, все это — последствия менингита. Помню, на съемочной площадке получал увечья», — отметил артист.

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