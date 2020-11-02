Отть из Пайде признался в необычной зависимости: 300 дней уже делаю это!

Меньше, чем за 12 месяцев, он искупался во многих водоемах Эстонии, что показано на карте практически в самом начале видеоролика. От Чудского озера до Балтийского моря. «Боюсь ошибиться, но 103-й водоем был вчера. И реку Пярну я не считаю одним местом, она очень длинная, в ней я купался примерно в 20 местах. На сегодня 300+ дней, но это не самое главное, важно каждый день это делать», - сказал спортсмен.

За год он очень сильно возмужал, и если в самый первый раз зашел в воду и тут же вышел, то теперь он проводит в ледяной воде не менее 4 минут. «В конце прошлого года восстанавливался после такого купания 5-6 часов, не умел к таким заплывам подготовиться. У меня не было с собой теплого напитка, тонкие носки были на ногах. И после этого шел на лекции и практикумы. Но сейчас я уже так не делаю», - сказал он. Морж советует всем в первый раз попытаться преодолеть тот барьер, когда в воде становится очень холодно, хотя бы на 5-10 секунд. После этого, по его словам, вы начинаете наслаждаться такими процедурами.