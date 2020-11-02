Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака

Инициатором расставания была Ольга, звезда подала на развод несколько месяцев назад, а на днях Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск. Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева.

Бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество. Как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!», актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье за 40 миллионов рублей (435 000 евро по сегодняшнему курсу) остался во владении у миллионера.