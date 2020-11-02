Пн, 2.11.2020
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Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака

Ольга Кабо

ФОТО: Instagram

52-летняя Ольга Кабо развелась с 60-летним Николаем Разгуляевым. Актриса, которая прожила в браке со вторым супругом 11 лет, о причинах разрыва не распространяется.

Инициатором расставания была Ольга, звезда подала на развод несколько месяцев назад, а на днях Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск. Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева.

Бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество. Как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!», актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье за 40 миллионов рублей (435 000 евро по сегодняшнему курсу) остался во владении у миллионера.

Напомним, актриса и бизнесмен познакомились в 2009 году. Они начали жить вместе через 10 дней после первого свидания, а спустя несколько месяцев сыграли свадьбу. В 2012 году у Кабо и Разгуляева родился сын Виктор. Актрисе было 44 года, ее избраннику — 52, рассказывает spletnik.ru.

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