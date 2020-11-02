«Бомба!»: дочь Долиной показала честное фото певицы без фильтров

Не стала изменять своим новым фэшн-правилам народная артистка и дальше. Ее дочь Ангелина Миончинская поделилась очередным луком от звезды. На фото, обнародованном в Instagram, Долина запечатлена в гримерке в шелковом брючном комбинезоне с актуальными пышными рукавами. На ногах певицы вновь оказалась маскулинная обувь.

Однако главное достоинство снимка состоит в том, что он сделан без применения специальных программ, которые улучшают внешность на фотографиях. «Это кто такой без фильтров», - подписала кадр дочь Долиной.