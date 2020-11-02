Как ведут себя при разводе представители разных знаков Зодиака

Овен

Представители этого знака Зодиака разводятся громко и без объявления войны. В один прекрасный день они скажут, что все кончено и не станут утруждать себя объяснением причин. А если партнер не согласен, могут и «кастрюлю свежесваренного супа на голову надеть». При этом вполне может оказаться, что это еще и не развод вовсе — Овен может и передумать. Но потом все повторится вновь.

Телец

Это очень терпеливые люди, которые могут годами сносить обиды. К тому же воспринимают супруга как своего рода собственность, в которую вложено много сил и средств. А потому разводятся крайне неохотно. Но если уж решатся, то бесповоротно. И партнеру предстоит долгий и скрупулезный раздел имущества.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака никогда не расстаются без предварительных объяснений, которые могут длиться дни и ночи напролет и извести партнера до такой степени, что он сам будет умолять бросить его наконец. И вот тогда-то со словами «прекрасно, ты сам так решил» Близнецы уйдут в ночь с видом оскорбленной невинности, а за ближайшим углом откроют шампанское.

Рак

Для Раков развод — очень болезненный процесс, поэтому они обычно терпят до последнего. А если семейная жизнь становится для них совсем уж невыносимой, скорее просто однажды молча уйдут и вычеркнут бывшего из круга своего общения. И даже официально развод оформлять не станут.

Лев

Львы обычно разводятся по своей инициативе и с помпой — если и без участия светских хроникеров, то уж точно с сообщениями в соцсетях. Они обязательно пространно и многословно изложат все о своей печали, боли в сердце, благодарности за совместно прожитые годы и так далее. При этом представители этого знака Зодиака, как правило сохраняют хорошие отношения с бывшим партнером и всегда готовы протянуть ему лапу в трудную минуту.

Дева

Представители этого знака Зодиака могут изводить супруга в течение всей совместной жизни, но когда это занятие наскучит, разводится с опустошенным и опостылевшим партнером предпочтет благородно — без скандалов и судов вынудит договориться обо всем полюбовно.

Весы

Они все любят делать красиво, и разводиться в том числе: убрать квартиру, приготовить вкусный обед, написать душещипательную записку, опрыскать ее духами, оставить на кровати и… исчезнуть. Вернуть Весы не получится, потому что решение о разводе они вынашивали годами и, прежде чем уйти, тщательно взвесили все «за» и «против». К тому же, скорее всего, на горизонте у них уже есть новый потенциальный супруг(а).

Скорпион