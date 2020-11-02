ФОТО ⟩ Одно на 25 миллионов: парень нашел редчайшее куриное яйцо

Был совершенно обычный день. Я взял это огромное яйцо, пошел домой, разбил – и оттуда вывалилось три яйца. Был очень удивлен, когда это увидел,
– вспоминает Тайлер. Парень пожарил их и утверждает, что на вкус они ничем не отличались от обычных яиц.
По статистике, на каждые 25 миллионов куриных яиц приходится лишь одно с тремя желтками.
Это можно сравнить с родами очень большого ребенка у людей. Курице снести такое яйцо было непросто,
– рассказывает специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Соня Лю.
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