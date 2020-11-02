Пн, 2.11.2020
Новинка в отделе выпечки в Selver развеселила пользователей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Одно на 25 миллионов: парень нашел редчайшее куриное яйцо

Куриные яйца. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

На ферме в штате Южная Австралия курица снесла редчайшее яйцо с тремя желтками. Об этом журналистам телеканала ABC News рассказал 14-летний сын владельцев фермы Тайлер Зайдель, пишет Сегодня.

Был совершенно обычный день. Я взял это огромное яйцо, пошел домой, разбил – и оттуда вывалилось три яйца. Был очень удивлен, когда это увидел,

– вспоминает Тайлер. Парень пожарил их и утверждает, что на вкус они ничем не отличались от обычных яиц.

По статистике, на каждые 25 миллионов куриных яиц приходится лишь одно с тремя желтками.

Это можно сравнить с родами очень большого ребенка у людей. Курице снести такое яйцо было непросто,

– рассказывает специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Соня Лю.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ
Back