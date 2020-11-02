Жительница Нарвы переехала в Петербург и быстро об этом пожалела: там с экономикой полная...!

Вопрос, почему я уехала из Питера. Не было рядом близких, с экономикой проблемы. И еще одна из серьезных причин, может, это глупо прозвучит или по-детски, это проблема с водой. Что??? Причина с водой? Из-за этого ты уехала из страны? Во-первых, у них не так часто меняются трубы, как у нас. У нас говорят, что они каждый год ремонтируют трубы, но это только плюс, ребята. Меняют ли они вообще эти трубы? У них вода течет с привкусом железа, ее пить невозможно. Ты постоянно покупаешь бутылки пятилитровые с водой. Во-вторых, вода очень сильно пахнет. Плюс ко всему она бывает желтого или очень коричневого цвета, ты даже посуду в ней мыть не хочешь. Пить? Из-под крана вообще нельзя. Если в Эстонии и Финляндии очень чистая вода и ее можно пить, в России с этим очень напряжно. Я не знаю, почему они так редко меняют трубы. У меня несколько раз было такое, что я стою в душе, моюсь, и вода вырубается. Вы представляете ситуацию? У меня голова вся в пене, а вода сказала Good bye! Также по утрам иногда нет горячей воды. Когда ты привык, что у тебя постоянно нормальная вода дома...

Мне такой вопрос задают: почему ты уехала из Питера в Таллинн? Я уехала из Питера домой, в Нарву, в Эстонию. Уехала, потому что не могла там больше оставаться, с работой было напряжно, я вернулась в Нарву, мне нужно было подпитаться, была морально истощена, мне не хватало близких, родных. Вернулась домой, мне стало легче. И тогда я решила, может, после большого города поехать в Таллинн? Потому что я знала, что после большого города я не смогу жить в маленьком городе, как в Нарве. Я никогда в жизни не хотела жить в Таллинне. У меня даже теории такой не было. Так думала, что Таллинн - это вообще не моя стихия. Я до сих пор так думаю. Больше месяца живу здесь, мне не нравится здесь, как-то уж слишком спокойно, если сравнивать с Питером.

Таллинн для меня как и Нарва - они одинаковые, только центр отличается, есть небоскребы. Я привыкла к суете и для меня здесь слишком спокойно. Мне здесь не нравится. Если спрашивать, как надолго я здесь, но не знаю, что делать. В Россию я больше не хочу, но и в Эстонии... ну, вы поняли. Может, через годик куда-то рвану, но пока коронавирус... Пока не знаю, что будет дальше. Я сейчас работаю, хочу пойти отучиться в индустрии красоты, так как я совершенно не знаю эстонского, даже простых базовых фраз, могу сказать здравствуйте и до свидания. Я вчера была в парикмахерской, я ничего не поняла, не могла ничего ответить. Забыла даже элементарное слово хочу. Поэтому я воспользовалась предложениями от биржы труда и записалась на курсы эстонского языка, индивидуально буду заниматься с человек. Я работаю посменно, не смогу приходить в одно и то же время постоянно. Моему учителю нужно будет подстраиваться под меня, по-другому не выйдет. А учить эстонский надо, если ты собираешься здесь оставаться. Элементарно в магазине с продавщицей поговорить, если она не знает русского. Тут, на удивление, большинство людей учат эстонский и английский. На минуточку, я знаю только русский. Надо английский учить. Из-за ситуации в мире мне нет смысла сейчас учить английский. Так что, вот так. Пока живем и вертимся», - рассказала Кристина.