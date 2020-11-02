Жительница Нарвы переехала в Петербург и быстро об этом пожалела: там с экономикой полная...!

Автор канала Kristina Andrejeva из Эстонии на Youtube сравнила жизнь в столице Эстонии - Таллинне и в российском мегаполисе Санкт-Петербурге. Вы уже догадываетесь, какой город победил?
«Последнее видео я снимала еще до того, как переехала в Таллинн. Да, я сейчас живу в Таллинне. Очень много вопросов, я уже заколебалась отвечать на них: почему я уехала из Питера и почему переехала в Таллинн? Плюс ко всему, вы просите, сравнить Таллинн и Питер, это, по-моему, вообще невозможно, ребята. Я несколько раз в своем Instagram в историях отвечала на эти вопросы, но каждый раз спрашивают новые и новые люди. Поэтому я подумала записать видео на этот счет и всё уже. Я уехала из Питера. Главная причина была в том, что была закрыта граница, я больше не могла, долгое время была в России одна, так как я сама-то из Эстонии, у меня все близкие, родные, друзья все здесь, все в Эстонии. Границы закрылись сразу после того, как я переехала, мне очень повезло. Я как-то пыталась справляться одна, было очень тяжело. Например, ты живешь в Таллинне, если тебе плохо, ты в любой момент можешь приехать поговорить с мамой или кем-то еще.
Когда я пытаюсь объяснить людям, что там, в России, с экономикой полная ж***, мне кажется, что они не совсем понимают, что я имею в виду. Если сравнить Таллинн и Питер, то в Таллинне ты получаешь, скажем, средний доход 700-800 евро, это не много, а мало считается. На эти деньги ты можешь снять себе квартиру или комнату, питаться, плюс в Таллинне есть такая система, что если ты прописан в городе, можешь бесплатно ездить на транспорте. Прожить можно. Зарплата дается такая, чтобы ты хоть и скудно, но прожил. Теперь возьмем Питер. Средняя зарплата, наверное, 30-35 тысяч рублей (333-388 евро), мы не говори сейчас о людях, которые профи в своем деле, например, врачи. У них стабильная работа. А если ты туда приехал как обычный рабочий, твоя зарплата сразу не будет "ВАУ". Даже я, когда начинала там юристом, первые две недели у тебя вообще стажировка, потом я получала только процент от своих договоров. Я шла и заключала. Понятно, за две недели ты не научишься говорить так, чтобы тебе человек сразу поверил, что ты супер специалист. Поэтому, первые месяцы твоя зарплата будет составлять ну 20 тысяч, 25 (222-277 евро). Я извиняюсь, там жилье-то ничуть не дешевле, чем здесь, в Таллинне. Поэтому, соответственно, прожить там намного сложнее. Я и говорю, с экономикой полная... ж***. Потому что средняя зарплата не соответствует, так скажем, тому, что ты затрачиваешь за месяц. Много тратишь на жилье, это же большой город, поэтому ты много должен платить.
Плюс, по поводу продуктов, говорят, что в России дешевле. Я скажу, что ничуть не дешевле, цены точно такие же, если у них есть что-то дешевле, то есть что-то и дороже. То на то и выходит в конечном итоге, нет такого, что цены ***** как отличаются от наших. Нет, вообще нет.
Вопрос, почему я уехала из Питера. Не было рядом близких, с экономикой проблемы. И еще одна из серьезных причин, может, это глупо прозвучит или по-детски, это проблема с водой. Что??? Причина с водой? Из-за этого ты уехала из страны? Во-первых, у них не так часто меняются трубы, как у нас. У нас говорят, что они каждый год ремонтируют трубы, но это только плюс, ребята. Меняют ли они вообще эти трубы? У них вода течет с привкусом железа, ее пить невозможно. Ты постоянно покупаешь бутылки пятилитровые с водой. Во-вторых, вода очень сильно пахнет. Плюс ко всему она бывает желтого или очень коричневого цвета, ты даже посуду в ней мыть не хочешь. Пить? Из-под крана вообще нельзя. Если в Эстонии и Финляндии очень чистая вода и ее можно пить, в России с этим очень напряжно. Я не знаю, почему они так редко меняют трубы. У меня несколько раз было такое, что я стою в душе, моюсь, и вода вырубается. Вы представляете ситуацию? У меня голова вся в пене, а вода сказала Good bye! Также по утрам иногда нет горячей воды. Когда ты привык, что у тебя постоянно нормальная вода дома...
Мне такой вопрос задают: почему ты уехала из Питера в Таллинн? Я уехала из Питера домой, в Нарву, в Эстонию. Уехала, потому что не могла там больше оставаться, с работой было напряжно, я вернулась в Нарву, мне нужно было подпитаться, была морально истощена, мне не хватало близких, родных. Вернулась домой, мне стало легче. И тогда я решила, может, после большого города поехать в Таллинн? Потому что я знала, что после большого города я не смогу жить в маленьком городе, как в Нарве. Я никогда в жизни не хотела жить в Таллинне. У меня даже теории такой не было. Так думала, что Таллинн - это вообще не моя стихия. Я до сих пор так думаю. Больше месяца живу здесь, мне не нравится здесь, как-то уж слишком спокойно, если сравнивать с Питером.
Таллинн для меня как и Нарва - они одинаковые, только центр отличается, есть небоскребы. Я привыкла к суете и для меня здесь слишком спокойно. Мне здесь не нравится. Если спрашивать, как надолго я здесь, но не знаю, что делать. В Россию я больше не хочу, но и в Эстонии... ну, вы поняли. Может, через годик куда-то рвану, но пока коронавирус... Пока не знаю, что будет дальше. Я сейчас работаю, хочу пойти отучиться в индустрии красоты, так как я совершенно не знаю эстонского, даже простых базовых фраз, могу сказать здравствуйте и до свидания. Я вчера была в парикмахерской, я ничего не поняла, не могла ничего ответить. Забыла даже элементарное слово хочу. Поэтому я воспользовалась предложениями от биржы труда и записалась на курсы эстонского языка, индивидуально буду заниматься с человек. Я работаю посменно, не смогу приходить в одно и то же время постоянно. Моему учителю нужно будет подстраиваться под меня, по-другому не выйдет. А учить эстонский надо, если ты собираешься здесь оставаться. Элементарно в магазине с продавщицей поговорить, если она не знает русского. Тут, на удивление, большинство людей учат эстонский и английский. На минуточку, я знаю только русский. Надо английский учить. Из-за ситуации в мире мне нет смысла сейчас учить английский. Так что, вот так. Пока живем и вертимся», - рассказала Кристина.
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