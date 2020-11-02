В тяжелой форме: принц Уильям тайно переболел коронавирусом

По данным журналистов, он заболел вслед за отцом, принцем Чарльзом, который перенес коронавирус в слабой форме в конце марта. Тогда же заболел премьер-министр страны Борис Джонсон — ему даже пришлось лечь в больницу на несколько дней. Принц принял решение скрыть свое состояние от нации, чтобы не волновать британцев в нелегкое время.

Член королевской семьи самоизолировался от жены и троих детей в их доме Анмер-Холл в Норфолке, лечением занимались дворцовые врачи. В какой-то момент он испытывал сложности с дыханием, чем изрядно напугал близких. Однако от выполнения своих королевских обязанностей герцог Кембриджский не отказался.

За время болезни принц Уильям провел 14 важных переговоров по телефону и видео, дистанционно открыл госпиталь в Бирмингеме и снялся в комедийном скетче актера Стивена Фрая. Журналисты отметили, что у герцога Кембриджского был недельный перерыв в звонках с 9 апреля — очевидно, тогда было ухудшение его состояния.