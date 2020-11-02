В тяжелой форме: принц Уильям тайно переболел коронавирусом

Принц Уильям еще в апреле 2020 года переболел коронавирусом — причем в тяжелой форме. Однако это скрывали последние полгода, чтобы не сеять панику среди жителей Великобритании, пишет Пятый канал со ссылкой на издание The Sun.
По данным журналистов, он заболел вслед за отцом, принцем Чарльзом, который перенес коронавирус в слабой форме в конце марта. Тогда же заболел премьер-министр страны Борис Джонсон — ему даже пришлось лечь в больницу на несколько дней. Принц принял решение скрыть свое состояние от нации, чтобы не волновать британцев в нелегкое время.
Член королевской семьи самоизолировался от жены и троих детей в их доме Анмер-Холл в Норфолке, лечением занимались дворцовые врачи. В какой-то момент он испытывал сложности с дыханием, чем изрядно напугал близких. Однако от выполнения своих королевских обязанностей герцог Кембриджский не отказался.
За время болезни принц Уильям провел 14 важных переговоров по телефону и видео, дистанционно открыл госпиталь в Бирмингеме и снялся в комедийном скетче актера Стивена Фрая. Журналисты отметили, что у герцога Кембриджского был недельный перерыв в звонках с 9 апреля — очевидно, тогда было ухудшение его состояния.
В Кенсингтонском дворце информацию о перенесенном наследником британской короны коронавирусе пока не прокомментировали.