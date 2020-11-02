Эти три знака Зодиака будут очень счастливы в ноябре

Астрологи спешат успокоить и рассказывают, что ноябрь будет удачным и счастливым месяцем для всех знаков Зодиака, просто в разной степени. Кому-то достанется всего лишь маленький кусочек счастья, а кому-то повезет урвать куш, пишет astrohit.info. Кто же эти везунчики?

Скорпион

Именно этому знаку Зодиака достанутся самые лакомые кусочки удачи и счастья, причем в каждой жизненной сфере.

В работе дела будут идти просто замечательно. Те Скорпионы, которые давно хотели сменить работу, наконец-то, смогут это сделать. Многим удастся сменить скучную работу в офисе на надомную и удаленную со свободным графиком.

В любви тоже будет особая полоса везения и успеха. Уставшее и изможденное сердце этого сильного знака уже давно ищет настоящего и взаимного чувства. А те Скорпионы, которые уже состоят в браке, смогут вновь почувствовать себя как во время «медового» месяца.

Рыбы

Рыбам Судьба приготовила перемены, которые коснутся их места пребывания. Эти изменения пойдут на пользу и станут началом новой лучшей жизни.

Представители этого знака в ноябре смогут легко сменить место работы, друзей, переехать жить в другой город или страну.

Если нет желания настолько кардинально менять свой образ жизни, то это тоже не повод огорчаться, потому что счастье, предначертанное Вселенной, найдет Рыб в любом уголке планеты.

Работа, окружение, личная жизнь, хобби – все претерпит изменения. Сначала это может доставить Рыбам некоторый дискомфорт, но он будет связан лишь с вынужденным отказом от всего привычного. Совсем скоро все станет в новую «колею» и начнет приносить удовольствие.

Козерог

Конечно же, Судьба не обделит и Козерогов, ведь они уже так долго ждут своего счастья! И оно придет к ним в лице нового человека, который в один миг перевернет все с ног на голову. Жизнь станет шикарной, а от прошлой не останется и следа.