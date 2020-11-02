«С Полиной обошлись по-хамски»: Шнуров публично унизил Гагарину, оценивая конкурсантку в шоу «Голос»

Еще не улеглись страсти по поводу участия в шоу дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой, как очередной выпуск программы ознаменовался новым неприятным инцидентом, свидетелями которого стала многомиллионная армия зрителей.

Одна из конкурсанток Оксана Устина на “слепых прослушиваниях” спела песню “Драмы больше нет” Полины Гагариной. Причем спела ее в новой интерпретации, что пришлось по душе и зрителям, и наставникам, повернувшимся к девушке.

Сама Полина в качестве члена жюри также была в восторге от прозвучавшей версии и назвала исполнение Оксаной ее песни шедевром.

А вот ее коллега по жюри Сергей Шнуров оценивая выступление Устиной повел себя крайне нетактично по отношению к финалистке “Евровидения”. Комплиментарно высказавшись в адрес конкурсантки, он признался, что не любит песни Гагариной, но в исполнении Устиной готов стать поклонником Полины. “В вашем прочтении она [песня] заиграла какими-то другими красками, даже заставила меня повернуться. Пойте почаще Полинины песни, может быть она обретет слушателя в лице меня”, – бесцеремонно заявил лидер “Ленинграда”.

Слова Шнурова явно задели Гагарину за живое. Она в сердцах кинула в коллегу блокнотом, а потом и вовсе закрыла рукой лицо, явно не зная как реагировать на обидное высказывание музыканта.

Ситуацию попробовал разрядить Валерий Сюткин, нарушив повисшую в зале неловкую паузу. “В качестве защитника Полины скажу – Сережины песни петь как раз не обязательно”, – попытался сгладить конфуз бывший солист “Браво”, предложив конкурсантке сделать выбор среди наставников.

К слову, Устина неожиданно выбрала именно Шнурова, окончательно расстроив Гагарину. Девушка попыталась сгладить недавний конфликт членов жюри, и, обнимаясь с Полиной, сказала, что ее песни самые лучшие. “Но не такие, конечно, как у Сергея. Я понимаю”, – язвительно уколола исполнительницу Гагарина, явно находясь не в своей тарелке от пережитого унижения.

Конфликт двух наставников не остался незамеченным и зрителями, которые хоть и согласились с мнением Шнурова, что Оксана перепела песню Гагариной едва ли не лучше оригинала, но назвали поведение лидера “Ленинграда” беспардонным. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали и конкурсантку за нелогичный на их взгляд выбор наставника.