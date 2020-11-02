Певец Андрей Губин нашелся

Как рассказал изданию близкий друг Губина, бизнесмен Владимир Бурмяков, певец сейчас отдыхает в Египте. По его словам, исполнитель улетел в арабскую республику сразу же, как только открылись границы. Бурмяков заверил, что общался с другом три дня назад, у него все в порядке и возвращаться пока в Россию он не планирует. «Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», — добавил бизнесмен.

Издание отмечает, что московский номер Губина действительно не активен с 10 сентября, когда он последний раз заходил в мессенджеры. Журналисты допустили, что в Египте он пользуется местным номером, с которого и выходит на связь с близкими.

Об исчезновении Губина ранее сообщил его продюсер, заявивший, что артист не выходил с ним на связь уже больше месяца. При этом агент певца отметил, что раньше уже бывали моменты, когда он пропадал, поэтому пока никто не паникует.

Ранее в октябре Ващишин объяснил исчезновение музыканта, с июля не появлявшегося на публике. По его словам, Губин не хочет ни с кем общаться и «хочет просто отдохнуть». Он добавил, что продолжает общаться и контактировать с певцом, однако запись его нового альбома пока приостановлена.

В декабре 2019 года Тимур Ващишин объявил о намерении Андрея Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность. Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли, однако подробностей раскрывать не стал.