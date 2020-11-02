ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Анна Свирепова из Нарвы вышла в финал российского шоу «Ты - супер!»

Мама родила Аню в раннем возрасте, и сразу после рождения отдала дочь в приют. Аня в младенчестве могла не раз погибнуть, но ей повезло попасть в большую и любящую семью, пишет ntv.ru.

Когда девочке было восемь месяцев, ее забрала под опеку многодетная семья. Заниматься вокалом Аня начала в 11 лет. Девочка любит играть на пианино, рисовать, читать и писать новеллы.

Анна спела песню Dance Monkey.