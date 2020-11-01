«Не имел права трогать»: Долина отчитала Ревву за исполнение ее песни

Шоумен и комедиант Александр Ревва, можно сказать, покусился на святое для Ларисы Долиной — он перепел хит «Я не умею танцевать», написанный для артистки Виктором Резниковым.

Певица пришла в недоумение, впервые услышав исполнение трека в эфире передачи «Привет, Андрей», посвященной умершему в 1992 году композитору.

Больше всего знаменитость возмутила вольная интерпретация песни шоуменом. По ее мнению, ни в коем случае нельзя менять гармонию и ритмику композиции, а Ревва пренебрег и первым, и вторым.

«Витя как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел права трогать ни мелодию, ни гармонию», — возмутилась Долина.

Сын композитора, в свою очередь, был не так критичен к исполнению Реввы. Он считает, что если кто-то и исполнил оригинал, первоначальная версия трека хуже от этого не становится.