«Не имел права трогать»: Долина отчитала Ревву за исполнение ее песни

Шоумен и комедиант Александр Ревва, можно сказать, покусился на святое для Ларисы Долиной — он перепел хит «Я не умею танцевать», написанный для артистки Виктором Резниковым.
Певица пришла в недоумение, впервые услышав исполнение трека в эфире передачи «Привет, Андрей», посвященной умершему в 1992 году композитору.
Больше всего знаменитость возмутила вольная интерпретация песни шоуменом. По ее мнению, ни в коем случае нельзя менять гармонию и ритмику композиции, а Ревва пренебрег и первым, и вторым.
«Витя как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел права трогать ни мелодию, ни гармонию», — возмутилась Долина.
Сын композитора, в свою очередь, был не так критичен к исполнению Реввы. Он считает, что если кто-то и исполнил оригинал, первоначальная версия трека хуже от этого не становится.
В сентябре Ларисе Долиной исполнилось 65 лет. По случаю юбилея артистка предстала на публике в стильном струящемся платье из шелка. Это не могли не оценить гости вечеринки. Они, надо сказать, пришли в восторг от образа звезды.