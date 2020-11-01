Мирослава Карпович похудела до 46 кило, переживая из-за Прилучного

Мирославу Карпович называют главной виновницей расставания красивой актерской пары – Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Актрису обвиняют в том, что она разбила семью с двумя детьми. И хотя звезда «Папиных дочек» держит лицо и никак не комментирует свой статус разлучницы, на самом деле она живет в постоянном стрессе. По словам окружения актрисы, она сильно переживает из-за ситуации с Прилучным, и это нервное напряжение уже сказалось на ее здоровье. 34-летняя Мирослава похудела до критической отметки, что при ее росте можно рассматривать как истощение.

«Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте», - рассказал журналистам один из приятелей Карпович.

Недавно появились слухи, что Мирослава и Павел расстались – и это тоже наверняка не прибавило Карпович душевных сил. Знакомые актрисы сообщили, что Павел мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Ведь после всего случившегося Муцениеце вряд ли примет назад мужа, обманывавшего ее с другой. И хотя Карпович и Прилучного продолжают видеть вместе (они играют в театре в одном спектакле «Косметика врага»), все больше людей из окружения Прилучного говорят о том, что он хотел бы снова жить с Агатой.

«Паша сам не знает, чего хочет. В последнее время он говорил, что жалеет о разводе и хотел бы вернуть Агату. На вопрос "Зачем?" ответа у него нет. Знаете, как ребенок у витрины с игрушками: "Хочу, и все"», - на днях рассказал источник.

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Еще в браке Павел закрутил роман со своей партнершей по сцене Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» тайком встречалась с супругом Агаты, не обращая внимания на то, что он женат.

Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

«До сих пор мне пишут: "А как вы с Пашей не будете вместе?" То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна», - рассказывала она.

Сейчас Агата больше не переживает и даже радуется тому, что нашла в себе силы поставить точку в браке сейчас, а не спустя много лет.

«2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить», - уверена 31-летняя Агата.